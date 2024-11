Verkehr: Diese Fahrzeuge sind ab sofort verboten – Bußgeld droht

Im Verkehr und auf den Straßen ändert sich ab dem 01. November nun einiges. Der ADAC spricht Warnungen aus – diese Fahrzeuge sind nämlich ab sofort tabu im Straßenverkehr. Dem, der die Regeln missachtet, droht ein fettes Bußgeld.

+++Millionen Autofahrer in Deutschland zittern um Stilllegung ihres Wagens – dieses Urteil hat es in sich+++

Ab Anfang November dürfen Fahrzeuge mit bestimmten Kennzeichen nicht mehr auf den öffentlichen Straßen unterwegs sein. Die Regel gilt nicht nur für den Verkehr, sondern auch für öffentliche Parkplätze – wer sie nicht befolgt, muss mit unschönen Maßnahmen rechnen. Bußgelder oder sogar ein Verlust des Versicherungsschutzes kann die Folge einer Missachtung der Regel sein. Der ADAC spricht eine Warnung aus.

Verkehr: diese Fahrzeuge sind bald verboten

Die Rede ist von Fahrzeugen mit Saisonkennzeichen. Diese müssen ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr Nutzungszeitraum abgelaufen ist, auf Privatgrund stehen. Denn der Versicherungsschutz endet außerhalb dieses festgelegten Nutzungszeitraums, wie „t-online“ berichtet. Viele der Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen sind für den Zeitraum April bis Oktober zugelassen – doch dieser endet nun bald und die Fahrzeuge müssen aus dem öffentlichen Verkehr genommen werden.

+++Verkehr: DAS wird jetzt für jedes Auto Pflicht – weißt du schon Bescheid?+++

Klassische Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen sind beispielsweise Motorräder, Cabrios, Wohnwagen oder auch Wohnmobile. Halter sparen sich so die jährliche An- sowie Abmeldung der Vehikel und auch die Kosten sinken. Denn die Kfz-Steuer und die Versicherung werden nicht Ganzjährlich, sondern lediglich für den Nutzungszeitraum berechnet. Diesen können sich die Fahrzeughalter selbst aussuchen, er muss nur zwischen zwei und elf Monaten pro Jahr liegen.

Fahrzeughaltern drohen Bußgeldstrafen

Nach Ablauf der Nutzungszeit läuft auch die Versicherung für Schäden im öffentlichen Verkehr – auf Straßen oder Parkplätzen ab. So müssen Halter mit Saisonkennzeichen ihre Fahrzeuge auf Privatgrund stellen. Bei Verstoß drohen Bußgelder von rund 50 Euro.

Weitere interessante Nachrichten:

Sobald das Saisonkennzeichen – und damit auch die Versicherung im öffentlichen Verkehr – abgelaufen ist, tritt die Ruheversicherung für die Fahrzeuge in Kraft. So werden sie bei Schäden auf Privatgrund, wie beispielsweise Feuer oder Diebstahl, geschützt. Viele Fahrzeughalter nutzen die Option des saisonalen Kennzeichens, um an Kosten für Steuer und Versicherung zu sparen.