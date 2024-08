Verkehr: Strenge Regeln in Europa! Deutsche Autofahrer ahnen nicht, was ihnen bevorsteht

So vielfältig wie der Kontinent ist, so unterschiedlich sind die Verkehrsregeln in den verschiedenen Ländern in Europa. Deutsche Autofahrer sollten sich besser über den Verkehr informieren, wenn sie im europäischen Ausland mit dem Auto unterwegs sind. Ansonsten kann es richtig teuer werden, wie die „TÜV NORD Station Braunschweig“ berichtet.

Im Verkehr in Schweden sollte man zum Beispiel aufpassen, denn nicht selten kreuzt ein Elch die Fahrbahn. Da ein Zusammenstoß mit dem Tier tödlich enden kann, sollte man versuchen, dem Elch auszuweichen. Bei Strecken, die gefährlich sind, ist man angehalten, langsam und aufmerksam zu fahren.

Verkehr: Bußgeldhöhe hängt von Gehaltscheck ab

Was Alkohol am Steuer angeht, greifen andere Länder in Europa deutlich strenger im Verkehr durch. In Dänemark hängt die Höhe des Bußgeldes nämlich nicht nur von der Promillezahl ab, sondern wird auch vom Gehaltscheck abhängig gemacht. Auch die italienischen Beamten nehmen das Thema alkoholisierte Fahrer sehr ernst. Das Fahrzeug wird beschlagnahmt, eingezogen und zwangsversteigert, wenn ein Fahrer mit einem Wert ab 1,5 Promille am Steuer erwischt wird.

Bei einem Unfall in Österreich sollte man versuchen, auf den Anruf bei der Polizei zu verzichten, wie die „TÜV NORD Station Braunschweig“ berichtet. Ansonsten muss man eine Blaulichtsteuer mit einer festgelegten Gebühr von 36 Euro zahlen. In der Schweiz sollte man sich im Verkehr besser an das Tempolimit halten. Wer zum Beispiel mit 70 km/h oder mehr durch eine Tempo-30-Zone fährt oder auf der Autobahn 80 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist, muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechnen.

Diejenigen, die in Frankreich mit dem Auto unterwegs sind, sollten besser den Radarwarner zu Hause lassen. Ansonsten kann man mit einem hohen Bußgeld rechnen und im schlimmsten Fall beschlagnahmen die französischen Beamten sogar den Radarwarner. In Frankreich gibt es einige weitere strenge Regeln im Verkehr; so gilt zum Beispiel ein absolutes Rauchverbot, wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden.

In Frankreich Rauchverbot im Auto

Eine weitere Regel, die man im Verkehr in Frankreich beachten solte, ist, dass die Umweltplaketten aus Deutschland nicht gültig sind.

Wer also in den französischen Umweltzonen Autofahren möchte, muss sich eine Crit’Air-Vignette bestellen. Diese sind online erhältlich.

Wenn man im europäischen Ausland mit dem Auto unterwegs ist, sollte man sich besser informieren, ob es in den Ländern nicht spezifische Regeln im Verkehr gibt. Wer doch versehentlich eine Regel bricht, sollte das Bußgeld so schnell wie möglich bezahlen. In vielen Ländern, wie Spanien, Italien und Griechenland, wird ein Teil des Bußgeldes erlassen, wenn man innerhalb einer gewissen Frist zahlt.