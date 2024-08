Verkehr: Neue Betrugsmasche aufgetaucht! Vor allem DIESE Autofahrer betroffen

Betrugsversuche per Phishing-Mails sind etlichen Menschen bereits durchaus bekannt. Dabei versuchen Betrüger ihre kriminellen Machenschaften voranzutreiben, indem sie sich hinter einem offiziellen Unternehmensnamen verstecken und den Kunden mittels fieser Tricks das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ein ähnliches Phänomen zeigte sich zuletzt auch im Verkehr auf den Straßen. Dabei werden Autofahrer beim sogenannten Quishing um ihr Geld betrogen. Besonders SIE trifft es besonders hart.

Wer sich mit dem Auto in den Verkehr stürzt und dabei möglichst umweltfreundlich unterwegs sein möchte, der fährt meist mit einem E-Auto von A nach B. Der einzige Nachteil: Sobald es auf die Autobahn geht, purzelt die Kilometeranzeige rasant nach unten. Während die Suche nach einer geeigneten Lademöglichkeit einige Autofahrer ab und zu an ihre Grenzen bringt, schleicht sich nun ein weiteres Problem ein. Einige Autofahrer sind nämlich zuletzt ins Visier fieser Betrüger geraten. So entgehst du der Kostenfalle.

Verkehr: Autofahrer im Visier

An einer Ladestation angekommen, fackeln viele nicht lange und beginnen direkt damit, ihr Auto zu laden, um möglichst schnell zurück in den fließenden Verkehr zu kommen. Der ADAC warnt einige Autofahrer jedoch derzeit: „Kriminelle versuchen durch Quishing – also „Phishing“ von QR-Codes – an Kontodaten zu kommen.“ Wie es dazu überhaupt kommen kann? Die Betrüger überkleben die QR-Codes, über die an den Säulen bezahlt werden kann, mit eigenen Codes. Wer hier allerdings versucht, den Bezahlvorgang abzuschließen, der läuft Gefahr, seine sensiblen Kreditkarten Daten an die Kriminellen weiterzugeben.

+++ Verkehr: Heftiges Bußgeld für Autofahrer – obwohl sie gar nichts getan haben! +++

Die Autofahrer werden nämlich zum Bezahlen auf eine gefälschte Webseite weitergeleitet, um ihre Kontodaten einzugeben. Die Betrüger versuchen den Unwissenden möglichst schnell und unbemerkt Geld abzuknüpfen und leiten sie anschließend auf die richtige Webseite weiter, damit niemand Verdacht schöpft.

Weitere Themen:

Ladestationsbetreiber müssen grundsätzlich dafür sorgen, dass die Bezahllösung betrugssicher ist. Wer der fiesen Kostenfalle entgehen will, der kann zur Sicherheit jedoch auch schauen, ob ein entsprechender QR-Code womöglich überklebt wurde und ob jegliche Bezahlwebseiten eine seröse URL aufweisen.