Verkehr: Die Zeit läuft ab! Wer nicht sofort handelt, muss fast 400 Euro zahlen

Das ändert sich im März für Verbraucher

Im März ändert sich einiges für die Menschen in Deutschland. So können mögliche Organspender ihre Spendebereitschaft ab Mitte März in einem zentralen Online-Register hinterlegen. Jugendliche, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, können sich ab März für den Kulturpass registrieren. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen bekommen ab März mehr Geld.