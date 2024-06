Verkehr: Diesen genialen Trick kennt kaum jemand – Autofahrer reiben sich die Hände

Wer im Verkehr sicher mit seinem Fahrzeug unterwegs sein will, sollte nicht nur Sorge dafür tragen, dass am Auto alles tip top ist. Er oder sie sollten sich auch mit allerhand Regularien auskennen, die es zu beachten gilt.

Essenziell ist es aber natürlich auch, dass Autofahrer im Verkehr alles einwandfrei überblicken können und nicht etwa durch Regen oder schwierige Sonneneinstrahlung auf einmal im Blindflug fahren. Wer das vermeiden will, sollte diesen nützlichen Trick bei der nächsten Fahrt auf jeden Fall auf dem Schirm haben.

Verkehr: Geniale Funktion enthüllt

Die Sonnenblende dürfte jeder Verkehrsteilnehmer schon mal während der Fahrt benutzt haben – und nein, wir reden nicht vom darin integrierten Spiegel! Das nützliche Bauteil kann nämlich noch einiges mehr, wie der Name verrät. Doch nicht nur vor der Sonneneinstrahlung bei der Frontscheibe kann es dich vor Sichtproblemen bewahren.

Denn wusstest du, dass man die Sonnenblenden an der Fahrer- und Beifahrerseite auch zu den Seitenfenstern umklappen kann? Denn der Blendschutz ist an einer Metallstange befestigt, mit der du ihn an die Stelle ziehen und klappen kannst, an der dich die Sonneneinstrahlung gerade am meisten stört.

Verkehr: Obacht, Autofahrer!

Doch bevor du jetzt bei der nächsten Autofahrt direkt deine Sonnenblende verbiegst, bis du sie am Ende abreißt und in der Hand hältst, eine Warnung vorab: Nicht jedes Auto verfügt über die mobile Gegenlichtblende, berichtet „chip.de“.

Am besten testest du erst mal vorsichtig, ob deine Sonnenblende die nützliche Funktion hat. Wenn nicht, gibt es auch Folien oder aufsteckbare Blenden für deine Autofenster, damit du im Verkehr den Überblick behältst.