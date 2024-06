Verkehr: Achtung! Dieser unnötige Fehler passiert immer wieder und jedem Vierten

Müssen sich Autofahrer im Verkehr bald komplett umstellen? In Deutschland gibt es bekanntlich viele Kreisverkehre. Schon in der Fahrschule lernt man, dass man erst beim Abbiegen, also beim Verlassen des Kreisverkehrs, blinken muss. Der „Auto Club Europa“ (ACE) hat kürzlich bundesweite Verkehrszählungen vorgenommen und das Verhalten von rund 20.000 Verkehrsteilnehmern beim Kreisverkehr-Abbiegen überprüft.

Das Ergebnis hat in sich, denn mehr als ein Viertel, genauer gesagt 26,6 Prozent der Fahrer, machen Fehler im Verkehr. Konkret geht es um das Herausfahren aus dem Kreisverkehr! Denn klar ist, dass das Blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr verboten ist, weil es sich weder um einen Richtungs- noch um einen Spurwechsel handelt. Dagegen ist es beim Verlassen des Kreisverkehrs unerlässlich.

Verkehr: Dieser unnötige Fehler passiert immer wieder

Es gibt sogar eine noch krassere Bilanz. Denn besonders auffällig ist, dass die meisten Fehler Radfahrer machen! Satte 68,7 Prozent gaben kein entsprechendes Handzeichen, wenn sie den Kreisverkehr verlassen. Mit knapp 40 Prozent sind Motorradfahrer die zweitgrößten Blink-Fehlermacher.

Etwas besser schnitten Busse, Lkw und Sprinter ab. Da machten „nur“ ein Drittel den Fehler, beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr nicht zu blinken. Am besten schnitten Pkw-Fahrer ab: 24,7 Prozent verhielten sich falsch und blinkten NICHT. Diesen Fehler beging also noch jeder vierte Autofahrer – hier ist also noch viel Luft nach oben.

Mehr News:

Warum Blinken im Verkehr so wichtig ist

Blinken ist im Verkehr extrem wichtig. Der ACE hält es sowohl für effizient als auch für nachhaltig, um Unfälle zu vermeiden. Auch ist er unkompliziert, überfordert Verkehrsteilnehmer nicht, wenn sie die Richtung oder die Spur wechseln wollen. Radfahrer sollten nicht den Fehler machen und das Blinken ignorieren. Sie müssen per Hand das Richtungszeichen anzeigen. Letztlich dient das dazu, Missverständnisse und Unfälle zu minimieren.