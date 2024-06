Verkehr: Neue Pflicht wird alles verändern – Autofahrer müssen sich warm anziehen

In der Automobilindustrie reiht sich eine Veränderung an die nächste: Zahlreiche technische Neuerungen und neue Systeme sorgen dafür, dass Neuwagen gefühlt von Woche zu Woche besser werden. Neben der Einsparung von Kraftstoff steht die Sicherheit im Verkehr hoch im Kurs. Nicht ohne Grund werden die Sicherheitsstandards für Neuwagen ständig erhöht und Autos immer sicherer.

Eine neue EU-Verordnung könnte nun das Autofahren grundlegend verändern. Intelligent Speed Assistance (ISA), ein Assistenzsystem, das die gefahrene Geschwindigkeit im Auto überwacht, dürfte vielen Verkehrsteilnehmern ein Begriff sein. Jetzt gibt es eine Verordnung, die darauf aufbaut.

Verkehr: Neue Pflicht in Autos

Geschwindigkeitswarner in neueren Autos sind nichts Neues. Der Intelligente Geschwindigkeitsassistent (ISA) geht jedoch einen Schritt weiter und zeigt nicht nur die Höchstgeschwindigkeit an, sondern warnt auch akustisch, sobald das Tempolimit um nur einen km/h überschritten wird. Bereits ab dem 1. Juli 2022 gilt diese Regelung für alle neu typgenehmigten Pkw. Ab Juli 2024 wird die Regelung auf alle erstmals in der EU zugelassenen Pkw ausgeweitet.

Die EU hat nämlich entschieden: Neu zugelassene Pkw müssen ab dem 7. Juli 2024 mit ISA ausgestattet sein. Das soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Doch ganz ohne Kritik geht die Einführung nicht über die Bühne. Laut „Autoscout 24“ stoßen die neuen ISA-Systeme nur bei wenigen Autofahrern auf Gegenliebe, da eine Warnung bei nur einem km/h schon unverhältnismäßig erscheint. Das führt bei dem einen oder anderen sicherlich zu Frustration.

Laut der „AutoScout24-Testredaktion“ wurde zudem immer wieder festgestellt, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen oft nicht richtig erkannt werden. Es bleibt also abzuwarten, inwieweit die EU-Verordnung am Ende wirklich angenommen oder in der kommenden Zeit noch verbessert werden kann. Doch das ist nicht die einzige Änderung im Auto. Ab Juli müssen Autofahrer eine so genannte Blackbox im Fahrzeug mitführen oder einbauen lassen. Mehr dazu hier.