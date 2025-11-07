Regierung beschließt Neuerung im Verkehr – Autofahrer brauchen jetzt ihr Handy

Autofahrer und Motorradfans können aufatmen: Den Fahrzeugschein gibt es ab jetzt auch digital! Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (beide CDU) präsentierten am Donnerstag (6. November) die innovative Smartphone-App „i-Kfz“. Mit der neuen Anwendung ist der Fahrzeugschein jederzeit griffbereit auf dem Handy – Schluss mit der Suche nach dem Dokument im Auto oder der Schublade.

„Der Fahrzeugschein ist ab sofort immer griffbereit auf dem Smartphone dabei – ohne langes Grübeln, wo er denn zuletzt gewesen sein könnte“, sagte Schnieder bei der Vorstellung. Besonders praktisch sei auch der leichtere Umgang mit dem Dokument: Nutzer können ihn schnell und unkompliziert an Dritte weitergeben – beispielsweise an die Werkstatt.

Digitale Erleichterungen im Verkehr

Die i-Kfz-App bietet neben der einfachen Fahrzeugverwaltung auch clevere Zusatzfunktionen. Richard Damm, Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), hob hervor: „Zudem erhalten die Nutzer automatische Updates, wie Erinnerungen an anstehende Hauptuntersuchungen.“ So bleibt jeder in Sachen Verkehr auf dem Laufenden und spart sich unnötigen Stress.

Vorerst ist der digitale Fahrzeugschein allerdings rein privaten Fahrzeughaltern vorbehalten. Für Unternehmer, Autovermietungen oder Fuhrparks soll die Funktion ab Anfang 2026 ebenfalls verfügbar werden. Bis dahin bleibt die App eine moderne Lösung für die alltäglichen Herausforderungen im Straßenverkehr privater Fahrer.

Erweiterung der Digitalangebote im Verkehr

Das digitale Angebot beschränkt sich nicht allein auf den Fahrzeugbereich. Schon Ende 2026 soll auch der Führerschein eine eigene App bekommen. Das Bundesverkehrsministerium kündigte zudem an, langfristig beide Anwendungen zu vereinen. Mit einer einheitlichen Lösung könnte das Handling für Bürger noch komfortabler werden.

Die i-Kfz-App zeigt klar, dass in Deutschland digitale Fortschritte nicht vor dem Verkehr Halt machen. Wer künftig sein Auto nutzt, kann wichtige Dokumente und Informationen direkt per Smartphone organisieren. Weniger Papierkram, mehr Übersicht und eine einfache Bedienung – so fährt der Verkehr in die Zukunft! (mit afp)