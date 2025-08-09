Verkehr: Autofahrer schalten bei Hitze Klimaanlage an – das werden sie bereuen

Sommerliche Temperaturen machen die Klimaanlage zu einem unverzichtbaren Begleiter im Auto. Einst Luxus, zählt sie heute zur Standardausrüstung fast aller Fahrzeuge. Doch ihr falscher Einsatz birgt Risiken, die viele Autofahrer unterschätzen.

Der ADAC gibt klare Hinweise, wie die Anlage effizient und schonend genutzt werden kann.

Verkehr: Häufige Fehler mit Folgen

Kurzzeitbetrieb vermeiden! Der ADAC rät, die Klimaanlage nicht für Fahrten unter zehn Minuten einzuschalten. „Durch das kurze Ein- und Ausschalten werden Kompressor und Dichtungen übermäßig belastet“, warnt der ADAC. Dies führt nicht nur zu teuren Reparaturen, sondern erhöht auch die Belastung der Autobatterie – besonders kritisch bei schwachen Batterien.

Auch der Kraftstoffverbrauch steigt spürbar, wenn die Klimaanlage auf maximaler Leistung läuft. Der ADAC erklärt, dass der Mehrverbrauch bei hohen Temperaturen bis zu 4 Liter pro 100 Kilometer betragen kann. Im Jahresdurchschnitt liegt der Mehrverbrauch zwischen 0,5 und 1 Liter. Bei kurzen Fahrten ist der Betrieb der Klimaanlage besonders ineffizient.

Optimale Nutzung bei Sommerhitze

Betrittst du ein überhitztes Auto, öffne alle Türen oder Fenster, bevor du die Klimaanlage einschaltest. Beginne dann mit maximaler Kühlleistung und aktiviere die Umluftfunktion. So wird die Innenluft abgekühlt, ohne warme Außenluft hereinzulassen. Anschließend stellst du eine angenehme Innentemperatur zwischen 22 und 25 Grad ein.

Kurz vor Fahrtende sollte die Kühlfunktion der Klimaanlage ausgeschaltet bleiben, rät der ADAC. „Dies verhindert Restfeuchtigkeit im System der Klimaanlage, die Bakterien- und Pilzbefall begünstigt.“ Das Gebläse sollte jedoch weiterlaufen, um den Verdampfer zu trocknen. Gerüche, die durch Feuchtigkeit entstehen, lassen sich so vermeiden.

Verkehr: Tipps für langfristige Nutzung

Die richtige Anwendung der Klimaanlage spart nicht nur Geld, sondern minimiert auch technische Schäden im Fahrzeug. Durch das Vermeiden häufiger Kurzzeitbetriebe, den effizienten Einsatz der Umluftfunktion und das rechtzeitige Ausschalten vor Fahrtende können hohe Betriebskosten reduziert werden. Im Verkehr ist eine funktionierende Klimaanlage unerlässlich – der richtige Umgang dafür entscheidend.

