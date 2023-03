Verdi schlägt in Deutschland zu – hier bleiben sogar Krankenhäuser dicht

Mega-Streik am Montag (27. März) in ganz Deutschland! Die Gewerkschaft Verdi ruft tausende Beschäftigte dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen davon ist hauptsächlich der Verkehrssektor. Doch in einem Bundesland bleiben sogar Krankenhäuser dicht.

Pendler müssen am Montag starke Nerven haben: Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr geht nichts mehr! Keine Züge, keine Busse, keine Bahnen, die fahren und auch Flugzeuge bleiben auf dem Boden. Verdi sorgt für Stillstand in unserem Land. Wie du trotzdem von A nach B kommst, haben wir hier für dich zusammengefasst.

Verdi legt Krankenhäuser in Berlin lahm

Doch das ist noch nicht alles: Am Montag wird auch an einigen Krankenhäusern in Berlin gestreikt. Das berichtet der „RBB“. Betroffen sind die Charité, Vivantes und das Jüdische Krankenhaus. Planbare, nicht dringende Eingriffe müssen dann verschoben werden, wie die Charité ankündigte.

Zeitkritische Tumoroperationen, Transplantationen, Operationen von Kindern, die Versorgung von Pateinten nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt und anderen Notfällen sollen dagegen durchgeführt werden. „Die wiederholten Warnstreikmaßnahmen innerhalb kurzer Zeit stellen die Krankenhausversorgung der Charité vor große Herausforderungen“, teilte ein Sprecher mit.

Verdi: Streiks an Krankenhäuser bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstag (23. März) wurde in Berlins Krankenhäusern gestreikt. Betroffen waren auch die Stadtreinigung, Bäder, Schleusen sowie Bundesbehörden wie die Deutsche Rentenversicherung. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) wiesen vorsorglich darauf hin, dass Bio-, Restmüll,- und vielerorts auch Wertstofftonnen erst ab Samstag (25. März) wieder geleert werden können. Auch Recyclinghöfe waren bis Samstag geschlossen, wie der „RBB“ schreibt.

Auch die Deutsche Bahn ist von dem Streik am Montag betroffen. Doch was ist, wenn ich für diesen Tag bereits ein Fahrticket gebucht habe? Wir haben die Antwort für dich.