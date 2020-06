Vapiano-Hammer: Nach Insolvenz – mit dieser Nachricht hat niemand gerechnet!

Nachdem Vapiano Anfang April einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Köln stellte, gibt es jetzt eine unglaubliche Wende!

Die Restaurantkette hatte eh schon Zahlungsschwierigkeiten. Die Schließungen wegen der Corona-Krise brachten das Fass schließlich zum überlaufen. Könnten Investoren das Italo-Restaurant doch noch retten?

Vapiano-Hammer: Nach Insolvenz

Bereits im April hatte Insolvenzverwalterin Ruth Rigol die börsennotierte Vapiano SE zum Verkauf gestellt.

Das Unternehmen und Franchisepartner betrieben vor der Insolvenz insgesamt 235 Restaurants in 33 Ländern.

Kein Betrieb wegen der Corona-Krise. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

Ein Investorenkonsortium, angeführt von Mario C. Bauer, übernahm Anfang Juni insgesamt 30 Vapiano-Restaurants in Deutschland sowie Läden in Frankreich und das nationale und internationale Franchise.

Bauer ist laut „WirtschaftsWoche“ überzeugt: „Das Grundkonzept von Vapiano stimmt“.

Könnte das ein Comeback für das Italo-Restaurant bedeuten? Bau sei überzeugt, das die Marke dies schaffen wird.

Wiederauferstehung der Restaurant-Kette?

Derzeit laufen noch Verhandlungen über weitere Unternehmensteile. Der deutsche Markt würde sich jedoch als schwieriger erweisen. Gastronomiechef Delf Neumann soll dafür ins Spiel kommen.

Das ist Vapiano:

gegründet im Jahr 2002

wurde als Gastronomie-Frenchise oder Joint Venture betrieben

Italienische Spezialitäten wie Pasta und Pizza

Selbstbedienung als Teil das Konzeptes

„Schlangestehen“ häufige Kritik

Er ist Haupteigentümer der Kette Café del Sol und soll als Master-Lizenznehmer die operative Führung übernehmen, so die „WirtschaftsWoche“.

Für Ihn habe eine schnellstmögliche Wiedereröffnung der Restaurants erste Priorität. „Spätestens ab August sollen alle 30 Restaurants wieder geöffnet haben.“, so Neumann.

Ob etwas an dem Konzept geschraubt wird, ist nicht bekannt. Offenbar startet die Restaurant-Kette nochmal neu mit weniger, aber den zuletzt erfolgreichsten Geschäften, ob es dann auch insgesamt besser läuft? (mia)