Valentinstag: Penny fordert Kunden zur Untreue auf – und bietet dafür Geld

Ausgerechnet am Valentinstag für Untreue werben?

Im Vorfeld des Tages der Liebe hat sich Penny eine ganz besondere Werbekampagne ausgedacht – und legt sich dabei mit den großen Discounter-Konkurrenten Aldi, Lidl und Netto an. Das berichtet das Marketing-Portal „Horizont“.

Penny: Untreue-Werbung gegen die Konkurrenz

Anstatt die eigene Marketinglinie weiterzuverfolgen, kreiert Penny Werbeanzeigen im Look und Design seiner Konkurrenten – nur, um deren Kunden in die eigenen Märkte zu locken.

So heißt es im klassischen Blau-Weiß-Stil von Aldi „Zu viel Routine nach ALDI Jahre?“. Auch der Netto-Slogan „Dann geh doch zu Netto!“ ist vor Penny nicht sicher – „Neue Liebe am Valentinstag? Dann geh doch zu Penny!“, wirbt die Rewe-Tochter. Und auch Lidl bleibt nicht verschont: Aus „Lidl lohnt sich“ wird bei Penny „Fremdkaufen lohnt sich“.

Der Clou an der Sache: Kunden, die bei Penny den Kassenbon eines anderen Discounters und den Coupon aus den „Untreue-Anzeigen“ vorzeigen, bekommen bei Penny ab einem Einkaufswert von 40 Euro einen Rabatt von fünf Euro. Das Angebot gilt sowohl am 14. als auch am 15. Februar.

Netto und Lidl schlagen zurück

Doch das lässt die Konkurrenz nicht einfach so auf sich sitzen, wie „Horizont“ berichtet. Netto hat bereits mit einer Gegenanzeige reagiert – natürlich im Penny-Design: „Lieber Treue statt Reue? Dann geh doch zu Netto.“

Die Strategie: Coupon und Penny-Kassenbon mit zu Netto nehmen und bei einem Einkaufswert von 40 Euro nicht nur fünf, sondern 10 Euro sparen!

Lidl setzt in seiner Gegenanzeige den Fokus dagegen viel mehr auf den Valentinstag selbst. Der Discounter bietet seinen treuen Kunden einen Gutscheincode, mit dem sie 20 Prozent Rabatt auf alle Blumenkäufe bei lidl-blumen.de erhalten. (at)