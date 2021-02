Valentinstag: Die meisten Frauen und Männer erwarten DIESES Geschenk von ihrem Schatz

Am Sonntag ist es soweit: der Valentinstag steht vor der Tür! Der Tag, an dem sich Verliebte etwas schenken und die gemeinsame Zeit zusammen genießen. Doch was schenken am Valentinstag? Diese Umfrage zeigt, was sich Frau und Mann am liebsten wünschen.

Valentinstag: Das sind die beliebtesten Geschenke

11.000 Menschen aus 38 ausgewählten Ländern, in denen der romantische Tag gefeiert wird, wurden befragt. In Deutschland feiern laut picodi.com 59 Prozent der Deutschen diesen Tag – lediglich fünf Prozent wollen dem Liebsten nichts schenken.

Die gemeinsame Zeit scheint mehr im Vordergrund zu stehen. Doch falls es doch ein Geschenk zum Valentinstag sein soll: Was kaufe ich?

Diese Dinge verschenken Männer am liebsten zum Valentinstag:

Parfums (31%)

Blumen (29%)

Restaurant-Besuch (20%)

Das kaufen Frauen für ihren Schatz ein:

Handgemachte Geschenke (21%)

Geliefertes Essen (19%)

Süßigkeiten (18%)

Diese Wünsche haben die Deutschen zum Valentinstag. Foto: picodi.com

Und was erwarten die Deutschen zum Valentinstag?

Das wollen Frauen:

Abendessen in einem Restaurant (38%)

Blumen (35%)

Eintrittskarte für Kino oder Konzert (13%)

Schmuck (12%)

Nichts (14%)

Das wünschen sich Männer zum Valentinstag:

Abendessen in einem Restaurant (43%)

Parfums (29%)

Geschenkkarte (27%)

Alkohol (26%)

Valentinstagskarte (17%)

+++ Netto, Rewe, Edeka: Vorsicht giftig! Dieses Produkt darfst du auf keinen Fall essen +++

Valentinstag: DIESE Geschenke sind ein Flop

Was sich Frauen allerdings gar nicht wünschen, sind kleine Haushaltsgeräte, Teddybären, Sportsachen, Brettspiele und Bücher. Männer kann man hingegen nicht mit Unterwäsche oder Kosmetika begeistern.

-------------

Top-News:

-------------

Bei den Daten von picodi.com handelt sich natürlich um durchschnittliche Zahlen. Am Ende kommt es doch auf den Menschen selbst an. Es gibt garantiert auch Frauen und Männer, die sich am Valentinstag über Bücher und Co. freuen. (ldi)