USA: Zwei Kinder sterben im Auto, weil der Vater währenddessen DAS tut

Unfassbare Geschichte aus Oklahoma in den USA. Dort mussten zwei Kinder sterben, weil ihr Vater sie einfach vergaß und stattdessen lieber etwas Anderes machte.

Das tragische Unglück, das zwei Kindern das Leben kostete, schockiert die komplette USA. Wie die „Daily Mail“ berichtet, starben am Samstag Teagan (4) und ihr kleiner Bruder Ryan (3), weil sie im Auto zurückgelassen wurden.

USA: Kinder bei 32 Grad im Auto

Ihr Vater Dustin Lee Dennis (31) wurde wegen zweifachen Mordes verhaftet. Er ließ sie nach einem Einkauf zurück. Das Fatale: Draußen waren es 32 Grad, im Auto war es um einiges heißer.

Der Mann, der in den USA seine Kinder vergaß, sitzt nun in Haft. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Als Dennis seine Kinder suchte, fand er sie am Boden des Wagens – tot. Sofort rief er die Polizei. Der Vater brachte beide ins Wohnzimmer. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Kinder aus den USA feststellen.

Was am meisten schockiert: Der Vater brachte nach dem Einkauf die Lebensmittel ins Haus und schloss den Wagen ab – innendrin seine beiden Kinder. Dann legte er sich für vier bis fünf Stunden schlafen, während seine Tochter und sein Sohn im Auto gegen den Tod kämpften.

Die Polizei in den USA habe von Nachbarn ein Video erhalten, das zeigt, wie Dennis seinen Wagen abschloss, ohne seine Kinder mitzunehmen. Er befindet sich derzeit im Bezirksgefängnis von Tulsa. Mit einer Kaution von 750.000 Dollar könnte er freikommen, schreibt „Daily Mail“.

Zwei Tage vor dem Vorfall in den USA schrieb Dustin Lee Dennis noch auf seiner Facebookseite, wie sehr er seine Kinder liebe. Sie lebten aber nicht bei ihm.

Er schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass sie meine Kinder sind, ich liebe sie so sehr, und niemand auf der Welt könnte mir jemals das Gefühl geben, so geliebt zu werden, wie sie es tun. Neulich war ich so deprimiert, weil ich sie einfach vermisste, und ich dachte daran, wenn sie älter werden und erwachsen sind.“

Diesen Post kommentieren etliche Menschen aus den USA. Sie können nicht verstehen, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte.

Hier einige Kommentare:

„Dies ist eine wirklich traurige Situation. Es bricht mir das Herz für diese Babys. Niemand kennt im Moment die Wahrheit. Vielleicht war es ein Unfall. Wenn es absichtlich war, werden sie immer noch leiden.“

„Er schrieb ein Post darüber, dass er sie beim Schlafen beobachtete und sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. Zwei Tage später sind sie tot.“

„Ich bete für Sie und Ihre Familie und Freunde. Ich bete auch für diejenigen, die über Sie urteilen.“

„Ich glaube wirklich nicht, dass er etwas davon wollte. Das ist einfach ein wirklich beschissener Fehler, der ehrlich gesagt passieren könnte. Jetzt muss er damit leben.“

„Es spielt keine Rolle. Die Geschichte wird am Ende herauskommen, und er ist nicht derjenige, der all diese schrecklichen Kommentare liest. Seine Familie und die Familie der Kinder sind es, und sie verdienen diese hasserfüllten Kommentare nicht. Geben Sie ihnen die Zeit, die sie verdienen, um in Frieden zu trauern.“

Eins dürfte klar sein, der Vater wird sein Leben lang gestraft sein. Denn egal bei welcher Temperatur: Kinder sollten nie alleine im Auto bleiben. (ldi)