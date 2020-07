USA: Wanderer machen Schock-Fund – doch als sie genauer hinsehen...

Wandern in den USA kann eine schöne Sache sein – doch es gibt etwas, was selbst erfahrenen USA-Wanderern regelmäßig einen Schauer über den Rücken laufen lässt.

USA: Schockierender Anblick für Wanderer

Wer in den USA wandert, kann schon mal eine gruselige Entdeckung machen. So ragen ab und zu vermeintlich Zehen oder Finger von Toten mit fahler, blau angelaufener Haut aus Baumstämmen oder dem Boden heraus.

Doch es handelt sich nicht um Überreste von vergrabenen Leichen – dahinter steckt wie so oft Mutter Natur.

USA: Das steckt hinter den unheimlichen Fingern

Denn die unheimlichen Stücke sind in Wirklichkeit Pilze. Die vielgestaltige Holzkeule ist ein Schlauchpilz aus der Gattung der Holzkeulen und trägt wegen ihres Aussehens den Spitznamen „Dead Man's Fingers“ („Die Finger des toten Mannes“).

Zu diesem Eindruck passt, dass der Pilz für gewöhnlich in Büscheln von drei bis sechs Fingern auftritt, die drei bis acht Zentimeter lang und eins bis drei Zentimeter breit werden.

Am häufigsten kommt die vielgestaltige Holzkeule in den Wäldern der USA und England vor, kann aber in ähnlicher Form auch in Europa gefunden werden.

Die vielgestaltige Holzkeule ist eine Pilsart, die auf gruselige Weise an Finger und Zehen erinnert. Foto: imago stock&people

Gemäß seinem Spitznamen sollte man aber tatsächlich die Finger von diesem Pils lassen – viele Exemplare dieser Art enthalten Giftstoffe und können in hohen Dosen zu Leberversagen führen. (kv)