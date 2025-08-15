Grusel-Virus in den USA! Bilder einfach nur verstörend – deutsche Haustiere in Gefahr?

Ein Virus sorgt derzeit in den USA für Entsetzen – und verstörende Bilder, die an Horrorfilme erinnern: Bei einer bestimmten Kaninchenart lässt nämlich eine Infektion groteske, schwarze Auswüchse aus dem Kopf der Tiere sprießen. Die Erscheinung erinnert an Tentakel oder Hörner – und hat den infizierten Vierbeinern den unheimlichen Spitznamen „Frankenstein-Kaninchen“ eingebracht.

Müssen nun auch Kaninchen-Besitzer aus Deutschland sich um ihre Hoppelhasen fürchten?

Virus in den USA: „Frankenstein-Kaninchen“ erschreckt Bürger

Mehrere dieser erschreckenden Kreaturen wurden zuletzt in Fort Collins im US-Bundesstaat Colorado gesichtet. Eine Anwohnerin berichtete dem Sender „9News“ von einem unheimlichen Erlebnis: „Ich habe ein Kaninchen gesehen, dem etwas aus dem Maul ragte – es sah aus wie schwarze Stacheln oder schwarze Zahnstocher rund um sein Maul.“

Ausgelöst wird die gruselige Verwandlung durch das „Cottontail Papillomavirus“ – ein Virus, das gezielt wilde Baumwollschwanzkaninchen befällt. Die Folge: tumorartige, oft verkrustete Wucherungen, die bevorzugt im Gesicht und am Kopfbereich wachsen. Verantwortlich für die Verbreitung sind kleine Blutsauger – etwa Zecken oder Flöhe –, die das Virus bei ihren Bissen übertragen.

Müssen deutsche Hasen-Fans in Sorge sein?

Auch wenn die aktuellen Fälle in Colorado Schlagzeilen machen – das Virus ist in den USA nicht unbekannt. Besonders im Mittleren Westen tritt es seit Jahren immer wieder auf. Und inzwischen nehmen die Sichtungen dieser mutierten Wildkaninchen wieder zu.

Für die befallenen Tiere bedeutet die Krankheit häufig einen langsamen und qualvollen Tod. Zwar bilden sich die Tumore in einigen Fällen von selbst zurück – doch oft wachsen sie so stark, dass die Tiere weder fressen noch trinken können. Doch was bedeutet das nun für die Hasen in Deutschland? Elke Reinking vom Friedrich-Loeffler-Institut klärt gegenüber DER WESTEN auf.

„Virus ist nicht übertragbar“: Gibt es eine Entwarnung?

Zunächst entwarnt die Biologin: „Das Virus ist nicht auf den Menschen übertragbar und somit keine Zoonose. Daher ist auch der Gedanke einer Pandemie durch das Virus vollkommen abwegig.“ Dennoch betont Reinking, dass „eine Einschleppung aus den USA nicht komplett ausgeschlossen werden kann.“

Zwar gibt es in Europa diese schreckliche Erkrankung (noch) nicht, dafür gibt es „Myxomatose, auch Kaninchenpest genannt“. Hier kann es bei infizierten Tieren – darunter auch empfängliche Arten wie Hasen – durch bakterielle Sekundärinfektionen, etwa eitrige Bindehautentzündungen, zu teils stark geschwollenen Augen und Köpfen kommen.

Doch zum Glück können Kaninchen gegen diese Infektionskrankheit geimpft werden. Also lieber fix zum Tierarzt gehen, um den liebsten Hoppelhasen impfen zu lassen.