In den USA haben Teenager einen schrecklichen Fund in einem Koffer gemacht. (Symbolbild)

USA: Teenager gehen am Strand spazieren und machen heftigen Fund – „Dieses Trauma hat mein Leben verändert“

Was für ein grausamer Fund, den einige Teenager am Strand in den USA gemacht haben.

In der US-Stadt Seattle im Bundesstaat Washington waren die Jugendlichen gerade am Duwamish Head unterwegs. Auf Steinen unterhalb des Piers entdeckten sie einen schwarzen Koffer.

Zu Beginn scherzen sie über den merkwürdigen Fund – doch als sie das Gepäckstück öffnen, ändert sich die Situation schlagartig. Sofort rufen sie die Polizei. Heftig: Die Teenager in den USA filmen ihren Fund und streamen alles ins Netz. „Es ist etwas Traumatisches passiert, das mein Leben verändert hat“, wird später einer von ihnen unter das Video schreiben. Zunächst berichtete „Ladbible“

USA: Teenager machen Schock-Fund

Das Video wurde auf der Social-Media-Plattform TikTok veröffentlicht und zeigt den gesamten Vorgang. Zunächst gehen die Jugendlichen noch im Spaß davon aus, dass der Koffer „voll mit Geld“ sei. „Öffne es“ ruft ein junger Mann, der die Kamera hält, zu einer Freundin. Sie klettern die Steine herab und nähern sich dem Koffer.

In so einem Koffer machten die Jugendlichen in den USA den schlimmen Fund. (Symbolbild) Foto: imago images / ingimage

Als sie ihn vorsichtig mit einem Stock öffnen, strömt ihnen ein ekelerregender Geruch entgegen. Darin liegt eine dunkle Plastiktüte. Plötzlich wird den Jugendlichen bewusst, dass es sich nicht mehr um einen Spaß handelt. Sie rufen die Polizei. Die macht in der Tüte eine schreckliche Entdeckung.

Das ist Seattle:

die größte Stadt im Nordwesten der Vereinigten Staaten

Verwaltungssitz des King County im US-Bundesstaat Washington

liegt etwa 155 Kilometer südlich der Grenze zu Kanada

der Hafen ist ein bedeutender Handelsknotenpunkt für den Handel mit Asien, Alaska und Hawaii

Die Stadt wurde benannt nach Noah Sealth, Häuptling verschiedener Stämme amerikanischer Ureinwohner

Die Polizeibeamten finden darin Leichenteile von zwei vermissten Personen: einer 35-jährigen Mutter von vier Kindern und ihrem 27-jährigem Freund. Beide wurden laut Gerichtsmedizin am 16. Juni erschossen. Drei Tage, bevor die Teenager den Koffer am Strand finden. Die Körper wiesen „mehrere Schusswunden“ auf.

Belohnung ausgelobt

Die Polizei fand an jenem Tag laut „Ladbible“ nicht nur den Koffer, sondern auch einen weiteren Sack, der im Wasser trieb. Auch darin befanden sich Leichenteile.

Seitdem laufen die Ermittlungen. Die Polizei geht von einem Mordfall aus. Die Familien der Opfer haben über eine Crowdfunding-Kampagne 10.000 Dollar gesammelt, die als Belohnung für Hinweise in dem Fall ausgesetzt wurden. (dav)