Schüsse an Schule in den USA – 20 Menschen verletzt

In einer katholischen Schule in Minneapolis, einer Großstadt im US-Bundesstaat Minnesota, wurde eine Schießerei gemeldet. Wie unter anderem „CBS News“ berichtet, befinden sich mehrere Krankenwagen, das FBI, die Staatspolizei und die Polizei von Minneapolis am Tatort.

Nach ersten Erkenntnissen sollen bis zu 20 Menschen bei der Schießerei verletzt worden sein. Diese bestätigen zwei Quellen der Bundespolizei im Gespräch mit „CBS News“. Mittlerweile gebe es „keine aktive Bedrohung“ in der Gegend mehr.

„Ich bete für unsere Kinder“

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hat sich zu den Ereignissen vor Ort bereits geäußert. „Die BCA und die Staatspolizei sind vor Ort. Ich bete für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen schrecklichen Gewaltakt überschattet wurde“, sagt er in einem Beitrag auf „X“.

Bisher ist noch nicht klar, was der Auslöser dieser Schießerei war. Laut „CBS News“ wird Schütze als ein Mann beschrieben, der ganz in Schwarz gekleidet war und ein Gewehr trug. Der Schütze soll mittlerweile in Gewahrsam genommen worden sein.

Wir berichten weiter, wenn mehr Informationen vorliegen.