USA: Polizei glaubt misshandeltem Mädchen nicht – es ergreift eine drastische Maßnahme

Ein Mädchen in den USA hat zu drastischen Maßnahmen gegriffen. (Symbolbild)

Eine 14-Jährige aus den USA musste zu drastischen Maßnahmen greifen, um die Polizei davon zu überzeugen, dass ihr Vater sie misshandelt. Denn obwohl sie die körperlichen Angriffe und die Gewalttätigkeit bereits angezeigt hatte, glaubte die Polizei ihr nicht.

Deswegen hat sich die 14-Jährige aus Florida (USA) etwas einfallen lassen, um ihren gewaltbereiten Vater zu überführen.

Jugendliche aus den USA will gewalttätigen Vater anzeigen – doch niemand glaubt ihr

Sie installierte laut der Kronenzeitung Überwachungskameras in ihrem Zuhause. So konnte sie alles aufnehmen, was der Vater mit ihr machte.

Zwei Videos hat die Jugendliche der Polizei übergeben. Auf ihnen soll zu sehen sein, wie Vater die Tochter anschreit und sie demütigt, weil er findet, dass sie ihre Hunde nicht gut erzogen hat. Plötzlich packe er einen ihrer Hunde, die auf dem Bett liegen, hält dem Tier ein Messer vor den Kopf und droht „ich werde dem verdammten Vieh die Augen rausschneiden“.

Schlimme Szenen sind auf Video zu sehen

Die 14-Jährige wirft sich schützend über ihren Hund und ruft „Bitte nicht Daddy, hör auf“. Daraufhin packt der Vater seine Tochter an den Haaren und schlägt ihren Kopf gegen das Bett.

Die 14-Jährige hat die Videos der Polizei gegeben und ihren Vater angezeigt. Dieser wurde vorläufig festgenommen und ist mittlerweile gegen eine Kaution von 4000 Dollar wieder auf freiem Fuß. Ihn erwartet nun ein Prozess wegen Kindesmisshandlung und Tierquälerei.

Mutter hat kein Sorgerecht für die 14-Jährige

Die Mutter der Jugendlichen gab gegenüber US-Medien an, dass die Tochter den Vater schon seit Jahren anzeigen wollte, aber niemand habe ihr geglaubt. Die Mutter hat kein Sorgerecht für ihre Tochter, die Gründe sind nicht bekannt, so die Kronenzeitung.

Die 14-Jährige ist mittlerweile mit ihren beiden Hunden wieder zuhause. Ob der Vater ebenfalls dort wohnt oder ob die Jugendliche von ihren Großeltern betreut wird, ist unklar. Die hatten sich zu dem Vorfall geäußert und angemerkt, dass das Verhalten des Mannes nicht bezeichnend für die Familie sei. (fb)