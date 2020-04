USA: Seltenes Phänomen! Wegen Corona-Pandemie – erstmals seit mehr 60 Jahren gibt es in Miami ...

Seit dem 12. März herrscht in Miami in den USA der Notstand, um die Ausbreitung des Coronavirus‘ zu verlangsamen. Diese Anordnung wurde bereits sechs Mal verlängert – immer um eine Woche. Diese Maßnahme hat in der Stadt in den USA ein seltenes Phänomen ausgelöst, berichtet CBS News.

Der Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, ordnete die Ausgangssperre an. Wer die Stadt in den USA besucht, sieht vor allem eins: Normalerweise stark befahrene Straßen sind fast leer. Viele Menschen bleiben zu Hause, um zu helfen, die Coronavirus-Pandemie in Miami, Florida, einzudämmen.

USA: keine Morde in Miami

Dadurch, dass kaum Menschen draußen unterwegs sind, passiert in Miami gerade etwas, dass es seit 1957 nicht mehr gab: es gibt keine Morde. In den letzten sieben Wochen wurde in der US-Stadt niemand mehr umgebracht.

Und seit 1960 wurde auch das erste Mal im Zeitraum von sechs Wochen niemand getötet. „Wir können sagen, dass dies auf die hohe Sichtbarkeit unserer Polizei zurückzuführen ist, die mit der Pandemie und der ‚Bleiben Sie zu Hause‘-Ordnung in Verbindung gebracht wird“, sagte ein Sprecher des Miami Police Department.

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Vom 17. Februar bis zum 12. April dieses Jahres – insgesamt sieben Wochen und sechs Tage – gab es in Miami nach Angaben der Polizei keine gemeldeten Tötungsdelikte. Im Jahr 1957 gab es in der Stadt neun Wochen und drei Tage keine gemeldeten Morde. Im Jahr 1960 verging ein Zeitraum von sechs Wochen und fünf Tagen ohne einen Mord.

USA: Am 12. März wurde in Miami der Notstand ausgerufen. Seitdem sind die Straßen leer. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

USA: Ähnliches in anderen Städten

Auch meldet die Polizei aus den USA, dass es weniger Anrufe wegen häuslicher Gewalt gebe. Die Beamten sind aber auch besorgt, dass Vorfälle von häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch während der Ausgangssperre nicht gemeldet werden.

----------

Auch in Baltimore, Los Angeles und Chicago ist laut CBS News die Kriminalität zurückgegangen. Es gibt weniger Übergriffe, Autodiebstähle, Raubüberfälle und Schießereien seit den Corona-Maßnahmen.

