USA: Mann stürmt Supermarkt und schießt um sich ++ Mehrere Tote

Schreckliche Tat in den USA!

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden.

USA: Angreifer tot

Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei via Twitter mitteilte, schoss ein Bewaffneter am Dienstagabend (Ortszeit) in dem Supermarkt auf Menschen. Auch der Angreifer selbst ist mittlerweile tot.

Weitere Nachrichten:

Gegen 22 Uhr Ortszeit (4 Uhr deutscher Zeit) gingen die ersten Notrufe ein. Als die Polizisten den Supermarkt betraten, stießen sie auf mehrere Tote und Verletzte, wie die „Bild“ berichtet. Von bis zu zehn Toten ist die Rede.

Wir berichten weiter.