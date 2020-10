USA: Kind (3) erschießt sich auf eigener Geburtstagsfeier – Schuld ist ein erwachsener Gast

Seit jeher hat die USA mit Missbrauch von Waffen zu kämpfen. Nun ist schon wieder ein Kind durch eine Handfeuerwaffe gestorben.

Die Tragödie spielte sich auf der eigenen Geburtstagsparty des Kindes in den USA ab.

USA: Kind auf eigener Geburtstagsfeier erschossen

Auf der Feier des 3-Jährigen ist es versehentlich zur Abgabe eines Schusses gekommen. Dabei starb das Geburtstagskind. Der Grund dafür war die Unachtsamkeit eines anwesenden Erwachsenen.

USA: Kind (3) erschießt sich selbst

Dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika öfter zu Waffengewalt kommt, ist leider nichts Neues. Und tragischerweise fallen auch Kinder unter die Opfer. So wie es sich jetzt auch in Texas zugetragen hat. Der Grund, wie es dazu gekommen ist, macht sprachlos.

USA: Waffe war aus Tasche gefallen

Zuvor war die Tatwaffe einem anwesenden Gast aus der Tasche gefallen. Beim Hantieren mit der Waffe muss das kleine Geburtstagskind dann versehentlich einen Schuss abgefeuert haben. Das Projektil habe den Jungen in der Brust getroffen. Er erlag kurz darauf trotz einer Notbehandlung seinen Verletzungen“, berichtet der Spiegel. (ali)