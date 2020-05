In seinem neuen Haus macht ein Paar aus den USA eine seltsame Entdeckung. (Symbolbild)

USA: Paar kauft Haus – und ahnt nicht, was es darin findet

Eine Immobilie kaufen, ein Kind bekommen und einen Baum pflanzen – das Ziel vieler Paare. Wer sich aber kein neues Haus bauen lässt, kauft meist eine ältere Immobilie und saniert erstmal. So auch das Ehepaar Mark und Jenny Ronsman aus den USA. Doch was die beiden in ihrem neuen Haus fanden, machte sie sprachlos.

Wie das Portal „Bored Panda“ berichtet, haben die beiden 39-Jährigen vor dreieinhalb Jahren ihr Haus in Wisconsin (USA) gekauft.

USA: Vorbesitzerin zeigte Foto

Nun hat das Ehepaar wegen der Ausgangsbeschränkungen die Zeit gefunden, das Arbeitszimmer zu renovieren. Als sie die Immobilie erwarben, sagte man ihnen, dass sich unter dem Boden etwas Außergewöhnliches verbergen würde.

Dem wollte das Paar auf den Grund gehen. Und sie wurden fündig. Unter dem Teppich und einem Überbau fanden die beiden ein römisches Bad.

Die frühere Besitzerin, eine ältere Dame, wollte es nicht haben und hat es mit Holz überbauen lassen. Sie zeigte dem Paar sogar ein altes Foto von der Badewanne, das mit Wasser und Menschen gefüllt war. Aber es gab keinen guten Eindruck davon, wie der Whirlpool selbst aussah.

Immobilie: Dieses römische Bad fand das Ehepaar unter der Holzverkleidung. Foto: imago images / Cover-Images

„Ich war wirklich geschockt, dass sich etwas so Schönes in unserem Haus befindet. Zum Glück ist die Wanne in einem wirklich tollen Zustand. Die Kachel ist absolut wunderschön“, sagt IT-Systemingenieur Mark.

So sah der Boden aus, nachdem Mark und Jenny den Teppich entfernt hatten. Foto: imago images / Cover-Images

Das außergewöhnliche Bad mit verschiedenen blauen Fließen, einer Stufe und Blumenmuster soll aber nach dem Fund nicht wieder verschwinden. Mark und Jenny haben es wieder instand gebracht und wollen es selbst nutzen.

Ehefrau Jenny (vorne) freut sich schon auf ein Bad mit der ganzen Familie. Foto: imago images / Cover-Images

Sie haben bereits einen Experten um Rat gebeten. Er sagte, dass eine alte Pumpe ersetzt werden solle – so können die beiden Energie sparen.

Außerdem soll ein Alarm eingebaut werden, wenn eine Person das Bad betritt, schreibt „Bored Panda“. Grund: Mark und Jenny wollen verhindern, dass ihre fünfjährige Tochter hineinfällt. Aber dann dürfen entspannt die Blubber-Blasen gezählt werden. (ldi)