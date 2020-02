USA: Mithäftling prügelt Kinderschänder tot – „Dachte tue Welt ein Gefallen“

Ein Häftling namens Jonathan Watson (41) hat in den USA zwei Mitinsassen zu Tode geprügelt. Das gesteht er jetzt in einem Brief und erklärt aus welchem abstrusen Grund er das getan hat.

USA: Häftling gesteht Morde

Watson ist Insasse im kalifornischen Staatsgefängnis Corcoran. Er verbüßt seit 2009 eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Erst eine Woche vor seiner Prügel-Attacke wurde der 41-Jährige wegen Drogenmissbrauchs in die Einrichtung verlegt.

Am 16. Januar soll er die beiden Insassen Davis Bobb (48) und Graham De Luis-Conti (62) zu Tode geprügelt haben. In einem Brief an die Nachrichtenplattform „The Mercury News“ gesteht er.

Wachen haben nicht eingegriffen

„Ich würde einfach jedem einen Gefallen tun", schrieb Watson zu seinem Motiv. Als die Schläge die Aufmerksamkeit der Wachen nicht auf sich zogen, habe er sich selbst an einen Beamten gewandt, um zu gestehen, was er getan habe, sagte Watson.

Beide ermordeten Männer verbüßten lebenslange Haftstrafen wegen „verschärften sexuellen Übergriffs“ mit Kindern unter 14 Jahren.

Alltag in den Gefängnissen

Robert Hood, ein pensionierter Gefängniswärter, sagt „The Mercury News“ gegenüber, dass es kein Geheimnis ist, das Kinderschänder immer wieder im Gefängnis angegriffen werden. Es sei eine Herausforderung eine geeignete Einrichtung zu finden.

Bobb starb am selben Tag des Angriffs und De Luis-Conti starb drei Tage später in einem örtlichen Krankenhaus, laut Aussage von Beamten.

Watson habe einen der Beamten vorher gewarnt, dass er einen der Männer angreifen würde. Die Gefängnisverwaltung soll sich noch nicht zu dem Fall geäußert haben. Auch sollen noch keine Anklagen gegen Watson erhoben worden sein.