Schüsse bei US-Gottesdienst! Mindestens 4 Tote ++ Mutmaßlicher Schütze stirbt

Ein tragischer Vorfall erschütterte am Sonntag (28. September) die Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan. Während eines Gottesdienstes rammte ein Mann die Eingangstür einer Kirche mit einem Fahrzeug. Kurz darauf fielen Schüsse, und die Kirche stand in Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um einen tödlichen Angriff mit mehreren Opfern.

Nach Angaben der Polizei starben bei dem Angriff vier Menschen. Der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Mann, ist ebenfalls tot. Mehrere Personen erlitten Verletzungen, und einige gelten weiterhin als vermisst. Das FBI untersucht die Ereignisse als mögliche „gezielte Gewalttat“ und hat die Ermittlungen übernommen.

Angriff in Kirche fordert mehrere Opfer

Der Täter rammte nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug die Kirche, eröffnete das Feuer und legte offenbar einen Brand. Ermittler fanden Hinweise auf Brandbeschleuniger und mutmaßliche Sprengkörper. Die genauen Hintergründe bleiben unklar, jedoch war das gesamte Gebäude in Flammen, bevor der Brand vollständig gelöscht werden konnte.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich deutlich und schrieb: „Es scheint sich um einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu handeln.“ Die Polizei gab bisher keine Details zu einem möglichen Motiv oder zur Verbindung zwischen Täter, Kirche und Opfern bekannt.

Hinweise auf geplanten Angriff

Laut Ermittlern starben zwei der vier Opfer durch Waffengewalt, zu den anderen Todesursachen machten sie keine weiteren Angaben. Noch ist unklar, wie viele Personen als vermisst gelten. Trump verurteilte die Tat scharf und forderte: „Diese Epidemie der Gewalt in unserem Land muss sofort beendet werden!“

Die Tragödie hinterlässt viele offene Fragen und erschüttert die Gemeinde. Das FBI setzt alle Kräfte ein, um die Motive und Umstände des Angriffs zu entschlüsseln. Die polizeilichen Ermittlungen und ersten Erkenntnisse liefern ein erschütterndes Bild dieses brutalen und offenbar gezielten Gewaltverbrechens. (mit dpa)