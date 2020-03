USA: Unglaublicher Zufall! Mutter bringt Tochter zur Welt – es teilt sich den Geburtstag ausgerechnet mit IHM

Na, da bekommt die Weisheit „Wie der Vater, so die Tochter“ mal die absolut passende Bestätigung...

Ivan Peñaloza (32) aus den USA ist im positiven Sinn fassungslos. Er und seine Frau Jennifer haben auf ihr Baby gewartet. Es sollte ein Mädchen werden, der errechnete Geburtstermin war der 3. März. Doch wie so oft kommt das Baby, wann ES will, also mal früher, mal später.

USA: Kleine Camila kommt am 29. Februar zur Welt – genau wie...

Und die neue Erdenbürgerin ist schlicht früher gekommen, just am 29. Februar kam die kleine Camila im Mercy San Juan Medical Center in Carmichael (Kalifornien) zur Welt. Der irre Zufall: Auch ihr Vater wurde an einem 29. Februar geboren, die Kleine teilt sich also ausgerechnet mit ihrem Papa den Ehrentag! Das berichtet „ABC News“.

Geburtstagsständchen für Papa und Tochter

Für Ivan Peñaloza ein unfassbarer Segen: „Ich danke Gott für mein kleines Baby und jetzt teilen wir uns für den Rest unseres Lebens den Geburtstag. Ich bin so glücklich!“ Seine Frau Jennifer ergänzt: „Ein Kind zu bekommen ist bereits ein unfassbares Erlebnis, doch jetzt ist die Geburt viel magischer.“

Und so hat es prompt bei der „Baby-Übergabe“ ein Geburtstagsständchen für Papa und Tochter gegeben.

Rechnerisch extrem seltenes Ereignis

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elternteil und ein Kind in einem Schaltjahr am 29. Februar geboren werden, extrem unwahrscheinlich. Laut der Klinik liegt sie gerade mal bei 1 zu 2,1 Millionen!

Michael Korpiel, der Leiter des Mercy San Juan Medical Center: „Wir fühlen uns unglaublich glücklich darüber, dass wir dieses spezielle Ereignis, das das Leben einer Familie ändert, teilen durften. Wir gratulieren von Herzen und wünschen der Familie eine Zeit voller Liebe.“

Dem kann man sich nur anschließen! (mg)