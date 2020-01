USA: Frau findet verborgene Tür im Haus – und glaubt nicht, was sie dahinter entdeckt

Eigentlich wollte eine Frau aus den USA nur einen neuen Teppich in ihr Haus legen. Was sie beim Austauschen des Teppichs gefunden hat, konnte sie selbst kaum fassen. In ihrem Haus befand sich eine Luke. Dahinter ein geheimer Gang. Anscheinend kannte die Frau ihr zu Hause doch nicht so gut wie gedacht.

USA: Das versteckt sich in dem geheimen Raum

Wie der „Münchener Merkur“ berichtet, hat eine Frau eine verblüffende Entdeckung in ihrem Haus gemacht. Der Freund der Frau hat die Bilder der versteckten Luke auf Reddit geteilt.

Unter der Luke befindet sich ein geheimer Gang, der zu einem kleinen Raum führt. Dort hängt noch eine Glühbirne von der Decke. In dem Raum hat die Frau mehrere Regale voller Einmachgläser gefunden. In einigen befindet sich sogar noch der gekochte Inhalt. Sowohl die Gläser als auch die Regale sind natürlich mit einer dicken Staubschicht bedeckt.

Reddit-Nutzer mit kreativen Ideen

Die Reddit-Nutzer haben eine blühende Fantasie. Einer schreibt: „Ich wette, wenn du an jeder Flasche rubbelst, kommt vielleicht ein Flaschengeist heraus.“ Andere fragen sich, ob man den Inhalt der Einmachgläser noch essen kann, berichtet der Merkur.

Ob der Inhalt noch genießbar ist oder war, weiß vermutlich nur die Entdeckerin selber. Die Gläser sehe jedenfalls nicht mehr appetitlich aus. (lmd)