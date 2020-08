USA: Frau erhält Drohbrief von Nachbar – aus DIESEM absurden Grund: „Wenn dieses Verhalten weitergeht, rufe ich die Polizei!“

Es gibt Nachbarn, mit denen versteht man sich gut, anderen geht man eher aus dem Weg. Nun erhielt eine Mutter in den USA einen absurden Brief eines Mieters, indem sie bedroht wird.

Den Brief teilte sie bei Twitter, kaum zu glauben, was dort zu Papier gebracht wurde...

USA: Frau erhält Drohbrief von Nachbar

Wie britische Medien berichten, sei die Forderung des Nachbarn für die Frau so abwegig, dass sie den Inhalt des Briefes auf Twitter teilte.

Darin steht: „Lieber Nachbar, Sie sind gerade vor einem Jahr in diese Gegend gezogen und ich wollte Ihnen Zeit geben, um das Problem selbst zu beheben, aber Sie sind anscheinend zu rücksichtslos, um dies zu tun."

Weiter heißt es: „Jeden Tag in dieser Woche, wenn das Wetter schön und die Fenster geöffnet waren, ließen Sie Ihr kleines Kind in Ihrem Garten spielen und ohne Ende lachen und kichern“. Das Kind ist ihm also zu laut, das ließe sich doch bestimmt auch mit einem persönlichen Gespräch klären. Doch der Satz der dann folgt, ist an Absurdität kaum zu übertreffen.

Kind spielt im Garten, doch nun fordert der Nachbar etwas absurdes. (Symbolbild) Foto: imago images / Cavan Images

USA: Nachbar fordert absurdes

„Das ist sehr störend für meine zwei Hunde und meinen Vogel, der neben dem Fenster sitzt und gerne in Ihren Garten schaut.“ Zudem fordert der Nachbar, dass die Mutter ihr Kind maximal 15 bis 20 Minuten pro Tag im Garten spielen lassen solle.

Ist das wirklich ernst gemeint? Die Nutzer auf Twitter haben jedenfalls kein Verständnis und kommentieren den Beitrag wie folgt:

„Lassen Sie diese Person die Polizei rufen. Die Polizisten könnten mal wieder was zum lachen gebrauchen.“

„Geben Sie Ihrem Kind große, laute Musikinstrumente oder Töpfe und Pfannen zum Krach machen!“

„Ich denke, Sie müssen Ihrem Kind ein Horn kaufen“

Wie „The Sun“ berichtet, sei der Tweet mit dem Brief bereits über 26.000 mal geteilt worden. (mia)