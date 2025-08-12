Explosionen in US-Fabrik! Mindestens zwei Tote ++ viele Verletzte

In Pennsylvania, USA, kam es in der Stahlfirma Clairton Coke Works zu Explosionen, bei denen zwei Menschen starben. Zehn weitere wurden verletzt. Die Polizei bestätigte am Montag, dass die zweite Leiche erst nach „umfangreichen Such- und Rettungsmaßnahmen“ geborgen werden konnte.

Tragödie in der USA-Stahlindustrie

Das Werk in Clairton, rund 25 Kilometer südöstlich von Pittsburgh, gehört zu US Steel. Dieses Unternehmen produziert Koks, einen zentralen Rohstoff für die Stahlherstellung. Gouverneur Josh Shapiro berichtete im Onlinedienst X von mehreren Explosionen am Montagmorgen. Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, Suchmaßnahmen wurden fortgesetzt.

+++Erneutes Erdbeben in der Türkei! Mann wird aus Trümmern geborgen – tot+++

Ein zuvor vermisster Mensch wurde verletzt gerettet. Auch neun weitere Personen erlitten Verletzungen. Sie wurden medizinisch versorgt. Online-Videos zeigten brennende Gebäude und Feuerwehrteams vor Ort. Die Echtheit dieser Aufnahmen ist jedoch ungeklärt. Lokale Behörden und das Unternehmen arbeiten zur Untersuchung eng zusammen.

Mehr News und Themen:

USA-Stahlfirma spricht den Opfern Unterstützung zu

David Burritt, Chef von US Steel, drückte den Betroffenen in einer Stellungnahme Liebe, Gebete und Unterstützung aus. Der Unfall zeigt die Gefahr in Industriebetrieben, die für die Stahlproduktion in den USA von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.