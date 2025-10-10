Explosion in US-Sprengstoff-Fabrik! Mehrere Menschen kommen dabei ums Leben

Eine schwere Explosion in einer militärischen Sprengstoffanlage in Tennessee, USA, hat am Freitag (10. Oktober) mehrere Menschenleben gefordert.

Laut lokalen Behörden ereignete sich der Vorfall gegen 7:45 Uhr. Häuser in der Umgebung wackelten, kleinere Folgeexplosionen traten auf. Noch immer werden einige Personen vermisst. Mehr dazu hier!

Sprengstoffkatastrophe in den USA

Wie unter anderem „cnn.com“ berichtet, nannte Sheriff Chris Davis die Detonation „verheerend“. Rettungskräfte sicherten die Anlage der Firma Accurate Energetic Systems LLC erst Stunden später. Die Anlage, etwa eine Stunde südwestlich von Nashville, produziert militärische Sprengstoffe für das US-Verteidigungsministerium. Anwohner sollten das Gebiet meiden, so die Behörden.

+++Explosion auf Campingplatz – für eine Person kommt jede Hilfe zu spät+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gentry Stover, ein Anwohner, schilderte den Moment der Detonation: „Ich dachte, das Haus wäre eingestürzt und ich drin.“ Erst Sekunden später erkannte er, dass die Explosion von der Anlage stammte. Die Umgebung bleibt aus Sicherheitsgründen gesperrt, da Rettungskräfte sekundäre Explosionen befürchten.

Explosionsdrama in einer Fabrik in den USA

Die Sprengstofffabrik beliefert nicht nur das US-Verteidigungsministerium, sondern auch andere industrielle Partner. Sheriff Davis bestätigte während einer Pressekonferenz tragische Verluste: „Wir haben zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen, die vermisst werden. Wir können bestätigen, dass einige verstorben sind.“ Wie viele Menschen genau ums Leben gekommen ist, ist bislang unklar.

Mehr Themen für dich:

Augenzeugen berichten von Panikmomenten, ausgelöst durch die Stärke der Explosion. Der Sprengstoffhersteller wirbt auf seiner Facebook-Seite damit, „verschiedene hochexplosive Zusammensetzungen“ für die militärische Nutzung der USA zu fertigen. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften erfolgreich eingedämmt werden, ist jedoch weiterhin unter Beobachtung.