USA: Corona-Drama! Mädchen (9) stirbt an Virus – sogar die Ärzte sind ratlos

Corona trifft vor allem Menschen im fortgeschrittenen Alter schwer. Auch wenn junge Menschen deutlich weniger gefährdet sind, kommt es immer wieder auch zu Todesfällen in jüngeren Alterklassen. In den USA ereignete sich ein schreckliches Drama um eine neunjährige Corona-Patientin.

Das Kind verstarb drei Tage nach dem positiven Befund.

USA: Mädchen (9) stirbt drei Tage nach positivem Corona-Befund

Makenzie Gongora (9) aus Texas in den USA lebte nur noch drei Tage, nachdem sie die Diagnose Corona erhalten hatte. Sie hatte am 29. Januar starke Kopfschschmerzen und litt an Übelkeit, ihre Mutter brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus.

+++ Hund einfach in den Müll geworfen – was dann passiert, ist herzzerreißend +++

Dort führten die Ärzte einen Test auf Streptokokken, einen Grippe- sowie einen Corona-Test durch. Während die ersten beiden Tests negativ ausfielen, war der Corona-Test positiv.

„Kenzie hatte keine Atemprobleme“, sagte ihre Tante Victoria später gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenportal „Today“. „Es war nichts Großes. Alle Symptome waren mild“, so ihre Tante weiter.

Erica, die Tante väterlicherseits berichtet: „Die Ärzte empfahlen meiner Schwägerin, Makenzie nach Hause zu bringen und es ihr bequem zu machen, ihr Fieber zu überwachen. Sollte es einen bestimmten Wert überschreiten oder andere bedeutende Probleme auftreten, sollte sie das Mädchen zurück ins Krankenhaus bringen.“

---------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------------------

An dem nachfolgenden Wochenende traten immer wieder Symptome bei der Neunjährigen auf, aber insgesamt war alles kontrollierbar und es ging ihr gut. Am Montag, den 1. Februar führte sich Makenzie dann erschöpft und sie ging früh ins Bett.

Kurz darauf plötzlich der große Schock: „Meine Schwägerin überprüfte sie nachts und stellte fest, dass sie nicht mehr atmete. Sie konnte keinen Puls finden“, schildert Erica den tragischen Vorfall. Die Familie war am Boden zerstört. Dabei verstarb das Mädchen ausgerechnet am Geburtstag ihres Vaters.

Familie weist auf Corona-Gefahr hin

USA: Die Familie bangt jetzt auch um ihre andere positiv getestete Tochter. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Joerg Boethling

Nach Makenzies Tod wurden ihre Eltern sowie ihre achtjährige Schwester auf das Coronavirus getestet. Dabei fielen die Ergebnisse des Vaters und der Tochter positiv aus, sodass die Familie nun auch um ihre noch verbliebene Tochter bangt.

---------------------------

Mehr News:

Aldi, Netto, Edeka und Co.: Lieferengpässe wegen des Schnees? – „Zum Hamstern gibt es keinerlei Anlass“

Wetter in Deutschland: Klimaforscher mit Warnung – „Wird wahrscheinlich weiter zunehmen“

Kaufland: Als ein Manager sieht, wer im Supermarkt am Kühlregal steht, muss er sofort das Handy zücken

---------------------------

Erica erklärt indes, dass Makenzies Eltern alle Anweisungen der Ärzte befolgt hätten. Auch die Ärzte seien verwundert über den Tod der Neunjährigen. Die Familie möchte deshalb darauf aufmerksam machen, dass auch Kinder schwer an Corona erkranken können.

Familie sammelt Geld für Beerdigung

Bei Makenzie waren keine Vorerkrankungen bekannt. Eine Obduktion soll deshalb genauere Ursachen zu ihrer Todesursache liefern. „Hoffentlich gibt uns das die Antwort darauf, ob ihr Tod vollständig mit Covid zusammenhängt oder durch Covid verschärft wurde oder nichts mit Covid zu tun hat“, so ihre Tante Victoria zu „Today“. „Wir wollen nur wissen, ob es noch etwas gegeben hat, das hätte getan werden können, um ihr Leben zu retten?“

Mit einer ins Leben gerufenen Spendenkampagne will ihre Familie die Kosten für ihre Beerdigung und die Trauerfeier finanzieren. Dort kamen bis zum frühen Mittwochmorgen (deutscher Zeit) bereits etwa 75.000 US-Dollar zusammen. (nk)