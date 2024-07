US-Amerikaner bestellt bei Burger King in Deutschland – das Ergebnis überrascht ihn: „Oh“

Der US-Amerikaner mit dem Instagram-Namen „ryaneatss“ postet auf seinen Account regelmäßig Videos, in denen er verschiedene Gerichte oder Fast-Food-Ketten ausprobiert. Diesmal war Burger King in Deutschland an der Reihe. Das Ergebnis überrascht ihn sichtlich.

In dem Video, das der US-Amerikaner auf Instagram postet, bestellt er bei Burger King. Jedoch gibt er keine konventionelle Bestellung auf, sondern sagt dem Mitarbeiter: „Ich möchte gerne ihr Lieblingsessen von hier haben.“

US-Amerikaner bestellt eine Überraschung

Der Mitarbeiter von Burger King ist zwar etwas verwirrt über die Bestellung, aber stellt dem US-Amerikaner für 13 Euro eine Tüte zusammen. Was sich genau in dieser befindet, weiß „ryaneatss“ nicht, aber er freut sich auf die Überraschung, die ihn erwartet.

Als Erstes probiert er das Getränk aus, das er bekommen hat. Erfreut stellt er fest, dass es sich um eine Cola handelt. Als er die Burger King-Tüte nimmt, erklärt er überrascht, dass diese ziemlich schwer ist. Man kann gespannt sein, was der Mitarbeiter für den US-Amerikaner zusammengestellt hat.

In der Tüte von Burger King befindet sich nicht nur ein „Whopper“, sondern gleich zwei. Er ist sichtlich überrascht darüber und sagt: „Oh, oh mein Gott.“ Bei dem Whopper handelt es sich um eine Burger-Variante von Burger King. Der US-Amerikaner wirkt zufrieden und sagt: „Ich glaube, er hat meine Gedanken gelesen, weil mit einem Whopper kann man nichts falsch machen.“

Burger King: „Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben“

Aber in der Überraschungstüte von Burger King befindet sich noch eine weitere Überraschung. Die Curly Fries, die der US-Amerikaner auspackt, sind sogar frisch gemacht, wie er erfreut feststellt.

Der US-Amerikaner scheint mit seiner Bestellung von Burger King sichtlich zufrieden zu sein und erklärt, dass der Mitarbeiter alles richtig gemacht hat. In dem Instagram-Video erklärt „ryaneatss“ während er das Essen genießt: „Manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.“