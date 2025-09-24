Schreckliche Gewissheit! Vermisste deutsche Urlauber in Costa Rica getötet und verscharrt

Was für eine schreckliche Tat! Am Dienstagmorgen (23. September) stießen Fahnder in Quepos, Costa Rica, auf einem Privatgrundstück auf zwei vergrabene Leichen – dabei handelt es sich um die seit Montag vermissten Deutschen.

Die Justizermittlungsbehörde OIJ bestätigte via „X“ die Identität der Opfer und geht von Mord aus. „Das OIJ bestätigt die Entdeckung zweier Leichen (eines Mannes und einer Frau) in der Nähe der Finca Cerros de Quepos, auf dem Grundstück eines deutschen Paares, das seit gestern als vermisst gemeldet wurde“, heißt es in dem Statement.

Unbekannte verscharrten Leiche

Als Motiv wird aktuell Raub vermutet, wie OIJ-Direktor Randall Zúñiga auf „X“ weiterschreibt. Unbekannte sollen die Leichen am Fundort verscharrt haben. Aktuell laufen die Spurensicherung und Vernehmungen auf Hochtouren. Weitere Hintergründe sind zunächst noch unklar.

Nach Angaben der costa-ricanischen Zeitung „La Teja“ lebte das Paar seit rund zwei Jahren auf dem Anwesen – und hatte die Finca selbst gekauft. Offenbar wurden die beiden zuletzt dabei gesehen, wie sie mit ihren Hunden spazieren gingen.