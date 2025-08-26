Ekelhafte Szenen am Hotelpool! Deutscher Urlauber auf Mallorca festgenommen

Festnahme in einem Hotel in Palma! Ein deutscher Urlauber auf Mallorca ist am Wochenende (23. bis 24. August) von der Policía Nacional abgeführt worden, nachdem er ersten Ermittlungen zufolge am Hotelpool masturbiert haben soll.

Wie die spanische Tageszeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auch ein Kind in der Nähe des Pools aufgehalten haben. Augenzeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten reagierten umgehend und verhafteten den deutschen Urlauber auf Mallorca.

Urlauber auf Mallorca wieder auf freiem Fuß

Dem Urlauber auf Mallorca werden schwerwiegende Delikte zur Last gelegt: Ihm wird sowohl Kindesmissbrauch als auch Exhibitionismus vorgeworfen. Am Montag (25. August) wurde der Mann einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Trotz der ernsten Anschuldigungen entschied der Richter, den deutschen Urlauber auf Mallorca unter bestimmten Auflagen wieder auf freien Fuß zu setzen – welche genau, ist bisher offiziell nicht bekannt. Auch seinen Pass durfte der Mann behalten. Die Straftaten Kindesmissbrauch und Exhibitionismus werden in Spanien grundsätzlich streng geahndet.

Zwei Jahre Bewährung möglich

Das spanische Strafgesetzbuch sieht für Exhibitionismus (Art. 185) eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr oder ein Bußgeld von zwölf bis 24 Monatssätzen vor. Beim Kindesmissbrauch (Art. 189) hängt das Strafmaß davon ab, ob das Gericht ein normales oder ein schweres Verbrechen annimmt. Normale Fälle werden mit ein bis fünf Jahren Haft bestraft, schwere mit fünf bis neun Jahren.

Als schwer gilt unter anderem, wenn das Opfer unter 16 Jahre alt ist – was bei einem Kind grundsätzlich zutrifft. Haftstrafen unter zwei Jahren werden in Spanien meist zur Bewährung ausgesetzt.

Aber: Dass der deutsche Urlauber auf Mallorca nicht in Untersuchungshaft sitzt, deutet auf eine eher milde Strafe hin.