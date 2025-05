Urlaub mit dem Wohnmobil: Achtung! Dieser häufige Fehler kann richtig teuer werden

Mit dem Wohnwagen in den Urlaub zu starten, bedeutet für viele: endlich raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Doch wer denkt, mit dem Camper sei man genauso flott unterwegs wie mit dem PKW, der irrt gewaltig.

Schließlich für Wohnwagengespanne gelten klare Geschwindigkeitsgrenzen – und wer die ignoriert, riskiert schnell ein teures Bußgeld, wie „MOIN.DE“ informierte

Urlaub mit dem Wohnmobil: ADAC warnt – 100er-Zulassung beachten

Denn klar ist: Ohne eine spezielle Genehmigung darf ein Wohnwagengespann auf deutschen Straßen höchstens 80 Stundenkilometer fahren. Trotzdem wird in Online-Foren und Facebook-Gruppen immer wieder heiß diskutiert. Braucht man für 100 km/h wirklich eine spezielle Marke?

Die Antwort ist eindeutig: Ja. Wer ohne gültige 100er-Zulassung schneller als 80 km/h fährt, begeht einen Verstoß, der mit Bußgeld und Punkten in Flensburg geahndet wird. Um mit einem Wohnwagen offiziell Tempo 100 fahren zu dürfen, müssen sowohl das Zugfahrzeug als auch der Anhänger außerdem bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen.

So erklärt der ADAC, dass die 100er-Zulassung nur erteilt wird, wenn das komplette Gespann bestimmte technische Anforderungen erfüllt. Dazu gehören unter anderem ABS im Zugfahrzeug, Stoßdämpfer und geeignete Reifen am Wohnwagen sowie das richtige Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung. Erst nach einer Prüfung durch den TÜV oder die DEKRA gibt es grünes Licht.

Achtung im Ausland: Andere Länder, andere Regeln

Doch es gibt noch eine weitere Hürde: In anderen Urlaub-Regionen gelten oft andere Regeln. In Dänemark, Norwegen oder Schweden darfst du zwar in vielen Fällen auch 100 km/h fahren, aber die deutsche Plakette zählt dort meist nicht. Wer das übersieht, riskiert nicht nur Strafen, sondern im schlimmsten Fall auch die Haftung bei einem Unfall. Auch in Ländern wie den Niederlanden oder Österreich gibt es eigene Vorschriften.

