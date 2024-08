Top-Städte für Wellness-Urlaub: Deutsche Metropole schafft es in die Top 10

Entspannung im Urlaub ist wichtig. Oft nehmen wir uns in der kurzen Zeit viel zu viel vor und kommen gar nicht mehr dazu zu relaxen. Wie wäre es also zur Abwechslung mal mit einem Wellness-Urlaub?

Doch wird diese Frage zugleich von weiteren verfolgt: Wo kannst du am besten entspannen? Im Spa, Pool, beim Golfspielen, auf einer Liege in der Sonne oder beim Wandern in der Natur? Und wo findest du das alles am besten mehr oder weniger geballt an einem Ort? Zum Glück gibt es dazu bereits verschiedene Rankings. Hier haben wir eines für dich auf das Wesentliche heruntergebrochen.

Wellness-Urlaub: Das sind die Top-10-Ziele

Die Versandapotheke „Deutsche Medz“ hat kürzlich ein neues Ranking veröffentlicht. In der Studie wurden 40 beliebte Städte nach verschiedenen Kriterien verglichen. Dabei ging es um die Anzahl der Wellnesseinrichtungen, Wanderwegen, Golfplätze, Grünanlagen, Hotel mit Fitnesscenter und Pool sowie den durchschnittlichen Sonnenstunden am Tag.

Für Deutsche gibt es zunächst eine schlechte Nachricht: Platz 1 und 2 gehen nach Australien. So führt Melbourne gefolgt von Sydney das Ranking an. Als erste deutsche Stadt schafft es Berlin allerdings auf den fünften Platz, gefolgt von Paris (Frankreich) und hinter Madrid (Spanien) und London (England). Noch mit in er Top 10 sind Lissabon in Portugal, Prag in Tschechien, Wien in Österreich und Zürich in der Schweiz.

Rang Stadt Hotels mit Fitnesscenter und Pool Wanderwege Golfplätze Gesunde Restaurants Wellnesseinrichtungen (auf 100.000 Einwohner) Durchschnitt Sonnenstunden im Sommer Grünanlagen Bewertung (von 100) Gesamtbewertung (von 10) 1 Melbourne 343 608 118 127 62 8,8 80,4 6,35 2 Sydney 112 793 94 162 41 8,8 78,1 6,29 3 Madrid 67 90 52 557 27 12,2 80,9 6,12 4 London 66 86 438 736 27 7,8 80,4 5,96 5 Berlin 23 277 36 263 36 9,9 81,5 5,53 6 Paris 46 83 131 1088 36 9,0 57,3 5,45 7 Prag 19 178 32 149 54 10,2 80,1 5,45 8 Lissabon 44 146 26 454 53 10,3 68,1 5,41 9 Wien 13 162 41 180 16 10,7 84,1 5,13 10 Zürich 6 122 43 128 78 9,6 69,8 5,11

Für die Top-Ziele müssten deutsche Urlauber dann doch etwas weit rausfahren. Dafür würde es für die gesündesten Restaurants nur bis nach Paris gehen und für die besten Grünanlagen nach Zürich. Die meisten Sonnenstunden gibt es dafür mit Abstand in Madrid.