Urlaub in den USA: Fiese Plage treibt ihr Unwesen – Touristen bleibt nur noch die Flucht

Wer in den Urlaub fährt oder fliegt, der sehnt sich in der Regel nur nach Entspannung! Ob in den Bergen oder am Strand – das kann jeder Tourist am Ende für sich selbst entscheiden. Doof nur, wenn einem Naturphänomene oder vermeintliche Plagen die Ferienstimmung vermiesen.

Erst kürzlich war Urlaubern in Italien Angst und bange. Der Grund? Zahlreiche Giftschlangen hatten sich in einer Gemeinde breitgemacht (hier mehr dazu). Doch nicht mal im Urlaub in den USA scheinen Touristen vor fiesen Plagen ihre Ruhe zu haben.

Urlaub in den USA: Insekten-Plage am Strand!

Denn jetzt gehen schockierende Aufnahmen von einem Strand im US-Bundesstaat Rhode Island durchs Netz. Darauf zu sehen: zahlreiche Touristen am Sandstrand, die plötzlich von einem fliegenden Insekten-Schwarm aufgemischt werden.

Statt entspanntem Sonnenbad sorgt der Anblick bei vielen Urlaubern für Entsetzen, Angst und Fassungslosigkeit. Denn gemütlich am Strand spazieren gehen oder sich einfach nur entspannt auf seinem Handtuch oder in seinem Liegestuhl sonnen, wird hier plötzlich zur Unmöglichkeit. Denn die Insekten fliegen kreuz und quer und machen dabei auch vor den Strandbesuchern nicht Halt.

DAS steckt hinter der Plage

Während manch ein US-Urlauber den Sonnenschirm als Schutzschild benutzt, greifen andere zu härteren Waffen wie einem Wakeboard, um die Insekten in die Flucht zu schlagen. Einige andere Touristen ergreifen aber auch die Flucht.

Bei den Tierchen soll es sich um einen Libellen-Schwarm handeln. Wie es bei „Bild“ heißt, könnte dieser bei seiner Nahrungssuche einigen Fliegen oder Mücken hinterhergejagt sein. So schnell wie das Spektakel einsetzte, soll es aber auch schon wieder vorüber gewesen sein. Nach wenigen Minuten war der Libellen-Schwarm vom Strand fortgezogen. Die Urlauber in den USA werden dieses Erlebnis so schnell aber sicher nicht vergessen können.