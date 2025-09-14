Einreise-Gebühr für Urlaub in die USA fast verdoppelt! Tourismus-Experte entsetzt – „Schrecken ab“

Die USA zählen seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Faszinierende Metropolen, atemberaubende Landschaften und eine unvergleichliche Vielfalt ziehen jedes Jahr Millionen Touristen an. Ob ein Roadtrip entlang der Westküste, eine Städtereise nach New York oder eine Kreuzfahrt mit Stopps an amerikanischen Häfen – ein Urlaub in die USA ist für viele Menschen ein Lebenstraum. Doch wer sich seinen Traum erfüllen möchte, kommt an einer wichtigen Formalität nicht vorbei: der elektronischen Reisegenehmigung namens ESTA. Obwohl der Antrag bislang als unkompliziert galt und die Kosten dafür recht niedrig waren, steht Reisenden bald eine spürbare Änderung bevor.

Ab dem 30. September 2025 wird ESTA deutlich teurer. Die Gebühren steigen von bislang 21 auf 40 US-Dollar pro Person, was umgerechnet etwa 37 Euro entspricht. Diese Gebührenerhöhung ist Teil eines US-amerikanischen Gesetzespakets, das der Kongress beschlossen hat. Die Verdopplung des Preises dürfte sich besonders für Familien und Vielreisende bemerkbar machen. Der neue Preis ist in Euro gerechnet fast doppelt so hoch wie zuvor, was insbesondere bei einem mehrköpfigen Haushalt die Reisekosten deutlich anheben dürfte.

Urlaub in die USA wird teurer?

In der Tourismusindustrie stößt diese Entscheidung auf scharfe Kritik. Geoff Freeman, Präsident der US Travel Association, äußerte sich laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ beispielsweise mit den Worten: „Diese Gebühren werden nicht in die Verbesserung des Reiseerlebnisses reinvestiert und schrecken nur von Besuchen ab, und das zu einer Zeit, in der ausländische Reisende bereits über das Willkommenserlebnis und die hohen Preise besorgt sind.“ Die zusätzlichen Kosten treffen vor allem Reisende aus Ländern wie Deutschland, die für touristische Besuche in der Regel von der visumfreien Einreise profitieren.

Trotz des Ärgers über die gestiegenen Gebühren dürfte die neue Regelung die Pläne der meisten Reisenden wohl kaum durchkreuzen. Ein Urlaub in die USA bleibt für viele ein Highlight, für das diese zusätzliche Ausgabe in Kauf genommen wird. Ob privat oder geschäftlich – eine gültige ESTA-Genehmigung ist in jedem Fall notwendig. Dies gilt auch, wenn lediglich ein Zwischenstopp auf einem amerikanischen Flughafen geplant ist, beispielsweise bei Fernreisen in die Karibik oder nach Südamerika.

ESTA für Urlaub in die USA unverzichtbar

Eine Ausnahme gibt es nicht: Wer die USA bereisen oder amerikanischen Boden betreten möchte, braucht entweder ein Visum oder eine ESTA-Genehmigung. Besonders bei Kreuzfahrten, die in amerikanischen Häfen starten oder dort anlegen, ist ESTA obligatorisch. Selbst wer auf dem Weg zu seiner Kreuzfahrt in den USA umsteigen muss, kommt um den Antrag nicht herum.

Die ESTA-Regelung greift nur für solche Reisende, die sich für visumfreies Reisen qualifizieren. Das bedeutet, dass die Einreise in die USA nur für eine begrenzte Dauer und zu privaten oder geschäftlichen Zwecken erfolgen darf. Gerade bei Urlaubsreisen bildet ESTA daher den wichtigsten Schritt auf dem Weg in die Vereinigten Staaten.

