Das gab’s noch nie! Urlauber aus aller Welt schauen auf zwei deutsche Dörfer

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) hat ihr Ranking der „Best Tourism Villages 2025“ veröffentlicht. Die Liste umfasst 52 Dörfer weltweit, die nicht nur mit toller Natur punkten, sondern durch nachhaltige Entwicklungen und den Erhalt ihrer kulturellen Identität als wertvolle Reiseziele gelten.

Dieses Jahr hat es auch Deutschland erstmals in die Auswahl geschafft!

Traumhaftes Urlaubsziel: Bad Hindelang

Ein echter Hingucker ist die Marktgemeinde Bad Hindelang im bayerischen Allgäu. Direkt am Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen gelegen, bietet der heilklimatische Ort vielfältige Möglichkeiten für einen entspannenden oder aktiven Urlaub: Wandern, Radfahren, Skifahren, Kneipp-Kuren – die Natur lädt zu Erholung oder sportlichen Abenteuer ein. Besonders beeindruckend: Über 80 Prozent der Gemeinde sind geschütztes Grün!

Auch interessant: Urlaub: Spanien und Griechenland sind out – jetzt wollen alle unbedingt HIER hin

Auch Schiltach, die malerische „Flößerstadt“ im Schwarzwald, hat es auf die exklusive Liste geschafft. Zwei Flüsse winden sich durch die Fachwerkidylle – die Schiltach und die Kinzig. Ihre Rolle in der Flößerei prägte den Ort jahrhundertelang. Holzbäume wurden hier zu Flößen gebunden und bis zum Rhein transportiert. Perfekt für Urlaub im Grünen und mit Geschichte!

Internationale Vielfalt unter den Top-Dörfern

Die Liste ist ein wahres Best-of der schönsten Reiseziele weltweit. Neben Bad Hindelang und Schiltach finden sich einzigartige Orte wie Valendas im Schweizer Kanton Graubünden, Pont-Croix an der französischen Atlantikküste sowie das japanische Asuka und Huanggang in China. Auch warme Strände, wie in Grand River South East auf Mauritius, verlocken zum Traumurlaub.

Mehr Themen:

Besonders spannend: Mit Kolotschawa und Synevyrska Polyana sind erstmals zwei Dörfer aus der Ukraine dabei. Insgesamt wurden die besten 52 Plätze aus über 280 Bewerbungen ausgewählt, was die Qualität und Attraktivität der gelisteten Destinationen unterstreicht. Für Deutschland sind Bad Hindelang und Schiltach echte Urlaubshighlights, die Lust auf Reisen machen!