Urlaubsort wird plötzlich überrannt – an diesem Hotspot brauchst du starke Nerven

Urlaub sollte eigentlich eine Zeit der Erholung und Entspannung sein. Eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Eindrücke zu sammeln. Doch an manchen Orten in Europa ist die Realität eine andere: Touristenströme überfluten bestimmte Städte so sehr, dass von Ruhe und Entspannung kaum noch die Rede sein kann. Überraschenderweise betrifft dies auch Reiseziele, von denen man es nicht erwarten würde.

Eine aktuelle Untersuchung des Reiseportals „Holidu“ zeigt, welche Städte in Europa besonders von Touristen überrannt werden. Die Analyse basiert auf der Anzahl der jährlichen Touristen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Zwei der drei Spitzenreiter des Rankings hat wohl kaum jemand auf dem Schirm.

Urlaub in Brügge bloß nicht in der Hauptsaison

Den dritten Platz belegt nämlich ziemlich unerwartet nicht etwa Paris oder Palma, sondern die belgische Stadt Brügge. Mit ihren etwa 100.000 Einwohnern erscheint Brügge auf den ersten Blick nicht als ein typisches Ziel für Massentourismus. Doch die charmanten, mittelalterlich anmutenden Gassen und die malerischen Grachten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, ziehen jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Während der Urlaubssaison kann es hier besonders eng werden. Experten empfehlen daher, Brügge außerhalb der Hauptreisezeit zu besuchen, um die Stadt in Ruhe genießen zu können.

Der Spitzenreiter im Ranking ist Dubrovnik in Kroatien. Auch damit rechnet man nicht unbedingt. Doch mit 36 Touristen pro Einwohner wird die Stadt vor allem in den Sommermonaten regelrecht überrannt. Ein großer Teil der Anziehungskraft dieser Küstenstadt geht auf die Serie „Game of Thrones“ zurück, die hier teilweise gedreht wurde. Für Urlauber bedeutet das: Wer in Dubrovnik entspannen möchte, muss frühzeitig planen. Unterkünfte sind oft schon Monate im Voraus ausgebucht. Die malerischen Altstadtgassen und historischen Sehenswürdigkeiten bieten zwar viel Sehenswertes, doch die hohen Touristenzahlen können das Urlaubserlebnis trüben. Übrigens: Auch vor Kriminellen sollten sich Kroatien-Reisende in Acht nehmen (>>> hier mehr).

Platz zwei ist keine Überraschung

Auf Platz zwei im Ranking der überlaufenen Urlaubsorte befindet sich – und das ist definitiv keine Überraschung – Venedig. Die weltbekannte Stadt hat seit Jahrhunderten Kultstatus und zieht jährlich Millionen Besucher an. Besonders während der Sommermonate wird die Lagunenstadt von Touristenmassen förmlich überflutet. Das hat dazu geführt, dass Besucher inzwischen Eintritt zahlen müssen (>>> hier mehr dazu).

Diese Beispiele zeigen, dass die Planung eines entspannten Urlaubs immer schwieriger wird, besonders an beliebten Reisezielen. Urlauber, die dem Massentourismus entkommen möchten, sollten bei der Wahl ihrer Reisezeit und -ziele besonders bedacht vorgehen. Denn selbst Orte, die auf den ersten Blick nicht als überlaufene Touristenmagnete erscheinen, können in der Hauptsaison zu wahren Nervenproben werden.