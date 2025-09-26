Türkei-Hotel hängt Schild für Gäste auf – Urlauber melden sich zu Wort: „Echt gruselig“

Wenn Menschen aus ihrem Urlaub in der Türkei etwas auf Social Media posten, sind das meist schöne Strandbilder oder Fotos von leckerem Essen. Dieser Post hat zwar auch etwas mit Essen zu tun, er ist aber ganz und gar nicht schön!

Es dreht sich um ein Schild, das in einem Hotel aufgehängt wurde. Ein User beschreibt die Situation sogar als „echt gruselig“. Doch was ist hier nur passiert?

Türkei-Hotel hängt Schild auf – Urlauber finden es „echt gruselig“

Wer kennt es nicht? Man sitzt gemütlich beim Abend-Büfett im Hotel und sieht mehrere Gäste mit überfüllten Tellern vorbeigehen. Beim Verlassen des Restaurants sieht der Tisch dieser Gäste dann aus wie ein Schlachtfeld und die Teller sind noch halb gefüllt. Schade um das ganze Essen, denkt man sich da nur. Und genau so sieht es wohl auch ein Hotel im Türkei-Urlaub. Sie stellten ein Schild auf mit dem Text: „Take all you can eat but eat all you take“. Darunter noch mal in verschiedenen Sprachen, unter anderem auf Deutsch: „Nimm so viel wie möglich, aber iss alles, was du nimmst.“ Rumms! Das ist mal eine knallharte Ansage! Aber auch äußerst wichtig, denn Lebensmittelverschwendung ist keine Lappalie.

++ Das könnte dich auch interessieren: Urlaub am Mittelmeer immer gefährlicher – Warnung hat es in sich ++

Das besagte Foto ist in einer Türkei-Fangruppe auf Facebook aufgetaucht. Und zeigt noch mehr, als diesen Appell an die Gäste. Denn darunter steht, dass am gestrigen Tag satte 145 Kilogramm Essen verschwendet wurde, was rund 96 Menschen satt machen würde. Daran erkennt man, wie sinnlos diese Verschwendung tatsächlich ist.

Viele Urlauber sind der selben Meinung

Und viele User beklatschen das Hotel aus dem Urlaub in der Türkei regelrecht und schreiben zustimmend: „Stimmt“, „Wunderbar“ oder „Finde ich klasse“.

Manche kennen das Schild auch noch aus anderen Hotels. Und ein User bringt das ganze Problem auf den Punkt: „Echt gruselig, was täglich in die Tonne wandert. Überlegt erst, was ihr essen wollt und könnt.“ Ein guter Tipp und eine wichtige Botschaft des Hotels in der Türkei.

Warum ein Ägypten-Urlaub zum Ekel-Albtraum wurde, liest du >> hier.