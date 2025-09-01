Urlaub in der Türkei: Nicht Istanbul oder Antalya! Diese Städte gelten als „heimliche Hauptstädte“

Die Türkei ist ein beliebtes Urlaubsland, lockt jährlich Tausende Deutsche an. Doch das Land am Bosporus hat weit mehr zu bieten als „nur“ Antalya für den Strandurlaub oder Istanbul für den Städtetrip. Die Türkei ist kulturell so vielfältig, dass es für Entdecker viel zu sehen gibt – sogar so viel, dass es sogar „heimliche Hauptstädte“ gibt. Und die sind in jedem Fall ein Besuch wert!

So beispielsweise Bursa im Westen der Türkei, die „Erste Hauptstadt“. Sie war historisch die erste Hauptstadt im Osmanischen Reich und berühmt für ihre Moscheen, grüne Landschaften, heißen Badequellen und den legendären Iskender-Kebab – ein traditionelles türkisches Gericht, das aus hauchdünn geschnittenem, am Drehspieß gegrilltem Lamm- oder Kalbfleisch sowie geschmolzener Butter, Joghurt und einer scharfen Tomatensoße besteht. Ein Muss für jeden, der dort seinen Urlaub in der Türkei verbringt!

Urlaub in der Türkei: Diese Städte gelten als „heimliche Hauptstädte“

Auch Gaziantep ist ein Besuch wert. Denn sie gilt als „Kulinarische Hauptstadt“, liegt im Südosten des Landes. Gaziantep ist der ultimative Essens-Hotspot der Türkei. Vom weltberühmten Baklava über Nüsse bis hin zu würzig scharfen Kebabs gibt es dort einzigartige Speisen. Gaziantep ist sogar offiziell UNESCO-„Kreativstadt der Gastronomie“.

Die nächste „Hauptstadt“ ist die „Mosaik-Hauptstadt“ Hatay im Süden der Türkei. Eine Stadt des kulturellen Zusammenlebens, in der Moscheen, Kirchen und Synagogen nebeneinander stehen. Hatay ist ein Symbol der Toleranz und als antikes Antiochia Heimat von Mosaiksteinen aus der griechisch-römischen Antike. Die Stadt erlangte 2023 weltweit traurige Berühmtheit, als ein Erdbeben sie zerstörte und Tausende Menschen starben.

Vielfältigkeit eine Stärke der Türkei

Konya in der Zentraltürkei gilt als „Spirituelle Hauptstadt“. Sie gilt als Hauptstadt der Spiritualität, Mystik, Achtsamkeit und der tanzenden Derwische. Dort ist der Mystiker und Dichter Mevlana Rumi geboren worden. Konya wird auch oft als spiritueller Anker der Türkei bezeichnet.

Mehr News:

Im Osten der Türkei liegt Mardin, die „Hauptstadt aus Stein“ – eine antike Stadt auf einem Hügel. Steinhäuser, enge Gassen und Kuppeln spiegeln jahrhundertealtes Zusammenleben zwischen Assyrern, Arabern und Kurden wider. Zu guter Letzt gibt es noch Trabzon, die „Hauptstadt im Hochland“. In der Stadt im Norden treffen bewaldete Berge auf das Schwarze Meer. Trabzon ist bekannt für nebelige Hochebenen, Teeplantagen und eine starke Schwarzmeerkultur.

Folge uns auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Facebook

>> Instagram

>> TikTok