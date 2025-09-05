Tot im Türkei-Urlaub – Mann bleibt allein mit Sohn (1) zurück

Was für ein schreckliches Ende für einen Urlaub in der Türkei! Eine kleine Familie aus Köln wollte sich nur ein paar unbeschwerte Tage in der Sonne machen – und es endete in einem Drama. Die Mutter eines erst anderthalb Jahre alten Sohnes starb plötzlich und unerwartet. Jetzt steht der Familienvater allein mit seinem Kind und der tiefen Trauer da.

Doch es gibt auch einen kleinen Lichtblick für Vater und Sohn.

Mutter stirbt in Türkei-Urlaub – Mann und Kind (1) stehen allein da

So ein Schicksal wünscht man wohl seinem ärgsten Feind nicht: Eigentlich wollte Christoph (35) aus Köln mit seiner Frau (31) und seinem Sohn (1) nur einen schönen Urlaub in der Türkei erleben. Doch dann passiert das Unbeschreibliche! Die Frau stirbt plötzlich und unerwartet. Sie soll laut ersten Erkenntnissen im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben sein, wie der „Express“ berichtet. Trotzdem bleibt die Trauer bei Vater und Sohn. „Sie wäre auf dem Rückflug 32 geworden. Und am 31. August hätten wir Hochzeitstag gehabt“, erzählt der Kölner am Boden zerstört gegenüber der Zeitung.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch einen kleinen Lichtblick gibt es, der in der schweren Zeit sicher etwas Trost spendet. Denn Christoph scheint tolle Freunde und Kollegen zu haben. Und diese haben eine Spendenaktion für ihn und seinen Sohn initiiert.

Ebenfalls interessant: Deutsche Botschaft in der Türkei wendet sich an Urlauber – es handelt sich um einen Notfall

Es sind bisher unglaubliche 23.000 Euro zusammengekommen

Tobias heißt der Freund, der die Aktion ins Leben gerufen hat. Und jede Menge Menschen haben bereits gespendet. So sind inzwischen bereits über 23.000 Euro zusammengekommen (Stand: 5. September, 18.50 Uhr). Auf der Seite der Spendenaktion heißt es: „In dieser Ausnahmesituation muss Christoph nicht nur die Trauer bewältigen und für seinen Sohn stark sein, sondern auch viele Dinge regeln: die Beerdigung und damit verbundene Kosten, unzählige Formalitäten, die Organisation eines neuen Alltags für sich und sein Kind. Damit er diese Zeit übersteht, ohne zusätzlich finanzielle Sorgen tragen zu müssen, wollen wir ihn unterstützen.“

Weitere News gibt’s hier:

Christoph, der von seinen Freunden liebevoll „Possy“ genannt wird, „spürt durch jede Spende, jede Nachricht und jedes Teilen, dass er nicht allein ist. Und genau das ist in dieser schweren Zeit von unschätzbarem Wert“, heißt es auf der Spendenseite. Wenn du auch etwas beitragen willst, kommst du hier auf den Link von „gofundme“.