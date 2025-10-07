Kurz vor Abreise: Türkei-Urlauberin macht traurige Entdeckung – jetzt muss es schnell gehen

Türkisblaues Meer, Gebirgskulissen und beliebte Strände wie Konyaaltı oder Lara: Antalya in der Türkei ist nicht ohne Grund ein beliebter Urlaubsort. Schließlich locken hier nicht nur diverse Aktivitäten im Sommer, sondern auch im Winter. So kann man etwa im Frühling vormittags im Gebirge Ski fahren und nachmittags am Strand liegen.

Doch kurz vor ihrer Abreise aus dem Türkei-Urlaub macht eine Urlauberin eine traurige Entdeckung – prompt fragt sie zahlreiche Tier-Fans um Hilfe.

Katzen-Fund im Türkei-Urlaub: Sie brauchen Hilfe!

„Bei meiner morgendlichen Tour habe ich diese Mama mit ihren Babys entdeckt.“ Dabei geht es jedoch nicht um eine Mutter mit einem Kinderwagen und ihrem süßen Sprössling, sondern um den tierischen Nachwuchs, wie sich schnell herausstellt. Genau den hat die Userin im Gebüsch gegenüber dem Eingang des Iilyum Hotels an der Strandpromenade gefunden.

Dort tummeln sich gleich sechs Katzenbabys – einige sind grau gestreift, andere orange. Doch sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind wirklich super süß. Das Problem ist jedoch, dass die Samtpfoten offenbar krank sind, wie die Userin betont. So meint sie: „Mindestens zwei der Babys haben Katzenschnupfen.“

Tier-Fans wollen helfen: „Ich werde sie füttern“

Viele wissen nämlich nicht, dass der Begriff „Katzenschnupfen“ eine ganze Reihe ansteckender Atemwegserkrankungen bei Samtpfoten beschreibt, die sowohl durch Viren als auch durch Bakterien ausgelöst werden können. Typische Anzeichen dieser Erkrankung sind unter anderem Niesen, tränende Augen, Nasenausfluss, Entzündungen der Bindehaut, Fieber, verminderter Appetit sowie ein allgemein abgeschlagenes Verhalten.

Sobald solche Symptome auftreten, ist auf jeden Fall ein Tierarztbesuch extrem wichtig, denn häufig sind Medikamente wie Antibiotika und spezielle Augensalben notwendig, um die Infektion in den Griff zu bekommen.

Kein Wunder, dass die Türkei-Urlauberin hoffnungsvoll fragt: „Kann sich, wer kümmern?“ Und prompt antworteten ihm zahlreiche Tier-Fans auf seinem Facebook-Post. So schrieb eine Nutzerin: „Ich werde sie füttern, so lange ich lebe, bei mir soll keine Katze Hunger leiden. Mehr kann ich nicht tun.“

Auch ein anderer rät: „Du kannst auch den Manager im Hotel all das sagen, weil wenn die da bei dem auf dem Hotel leben, heißt es, dass es deren Katzen sind und die sich auch drum kümmern. So kenne ich das.“ Es bleibt wohl nur zu hoffen, dass es den süßen Katzenbabys bald besser geht.