Ich fragte im Türkei-Urlaub nach der Toilette – was ein Ladenbesitzer in Istanbul antwortete, rührte mich zutiefst

Istanbul ist eine Stadt, die einen erschlägt: Mehr als 15 Millionen Menschen, eine Fläche von über 5.400 Quadratkilometern und ein Gewusel, das selbst hartgesottene Großstadtmenschen staunen lässt. Für mich, die aus dem beschaulichen Braunschweig kommt, war das anfangs ein Kulturschock.

Schnell merkte ich aber, dass hinter jeder Ecke eine neue Geschichte auf mich wartet und lernte schnell, mich in der großen Stadt zurechtzufinden. Die Dinge einfach auf mich einprasseln lassen. Eine besondere Geschichte begann in meinem Urlaub in der Türkei, als ich eigentlich nur eine Toilette gesucht hatte – und endete mit einem Satz, den ich wohl nie vergessen werde.

Urlaub in der Türkei: Es begann als banale Frage

Es war ein heißer Sommertag auf der asiatischen Seite Istanbuls. Meine Reisebegleiter und ich waren gerade aus dem Uber ausgestiegen – und standen mitten in Kadiköy. Um uns Klamottenstände, hupende Motorroller, orientalische Düfte und Menschenmassen überall. Eigentlich wollten wir nur gemütlich ins Restaurant, doch plötzlich drängte sich ein Problem in den Vordergrund: Ich musste dringend zur Toilette, nachdem ich den ganzen Tag viel getrunken hatte.

Das Restaurant lag allerdings noch einige Minuten Fußweg entfernt. Also begann ich nach einer geeigneten Möglichkeit zu suchen – vergeblich. Schließlich drängte mich meine Mutter in ein unscheinbares kleines Café am Rande der überfüllten Straße. Drinnen: ein älterer Besitzer, eine Kundin und eine Katze, die tief auf dem einzigen Stuhl schlief. „Kann ich schnell Ihre Toilette benutzen?“, fragte ich höflich. Die Antwort kam knapp: „Nein.“ Kurz war ich irritiert – doch dann grinste der Ladenbesitzer und ergänzte: „Das war ein Spaß, natürlich darfst du!“

Istanbul ist die größte Stadt der Türkei. Foto: IMAGO/Pond5 Images

„Ich werde es nicht annehmen“

Nachdem ich mich erleichtert hatte, wollte ich mich bedanken und fischte 100 Lira – umgerechnet rund 2 Euro – aus meiner Tasche. Doch bevor ich dem Ladenbesitzer das Geld überreichen konnte, lehnte er schon entschieden ab. „Das Geld werde ich nicht annehmen. Ihr Touristen kommt in unser Land, wollt unsere Kultur erleben und wir sind euch dankbar dafür.“

Und weiter: „Ich werde es nicht annehmen, weil ich finde, dass euch solche Sachen immer gratis zustehen. Wir alle sind so dankbar, dass ihr euren Urlaub hier verbringt“. Ich war total gerührt von seinen Worten und erklärte ihm, wie wunderschön ich seine Stadt und die Menschen hier fand – die Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit – inmitten all der Spannungen und Herausforderungen.

Was als banale Frage begann, endete für mich in einem Gespräch, was mir einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig kultureller Austausch und gegenseitige Unterstützung ist. Und ja – an diesen Moment in Istanbul werde ich mich wohl ein Leben lang erinnern.