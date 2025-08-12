Hotel in der Türkei setzt alle Urlauber auf die Straße – der Grund ist kaum zu glauben!

Es hätte der Urlaub des Jahres werden sollen – Sonne, Strand und entspannte Tage an der Türkischen Riviera.

Für Birgit* (Name von der Redaktion geändert), zweifache Mutter aus Wien, und ihre Familie wurde der Aufenthalt in Side jedoch zum unfreiwilligen Abenteuer, das in einem Alptraum endete. Statt Cocktails an der Poolbar musste die Familie ihre Koffer packen …

Urlaub endet aus dem Nichts: „Es musste alles sehr schnell gehen“

Am 12. Juni landete die Familie in Antalya. Und die ersten Tage im Urlaub in der Türkei verliefen wie erhofft – sie alle tankten Sonne tanken, genossen die Meeresbrise und die familiäre Zeit. Doch die Idylle zerplatzte nur eine Woche später jäh: Am Donnerstag erfuhren die Hotelgäste völlig überraschend, dass sie ihre Unterkunft verlassen müssen – spätestens am nächsten Tag.

So soll es nach offiziellen Angaben zu einem juristischen Streit zwischen dem Hoteleigentümer und dem Betreiber gekommen sein – mit drastischen Folgen: Die gesamte Anlage musste geräumt werden.

Keine Alternative: Hotel schließt – Gäste müssen gehen

„Wir mussten in ein vorgegebenes Hotel gehen, da es keine Flüge nach Wien und auch keine andere Möglichkeit gab, bei der Auswahl des Hotels mitzusprechen. Es musste alles sehr schnell gehen“, beschreibt Birgit die chaotische Lage laut „heute.at“.

Freitagnachmittag wurde es dann ernst: Die Gäste mussten sich in den Konferenzräumen des Hotels einfinden. Ohne Alternative zur Rückreise wurden sie kurzerhand umgebucht. Kein Trostpflaster, keine echte Erklärung – nur der Hinweis, dass das Hotel schließen müsse.

Trotz allem versucht die Familie, das Beste aus der Situation zu machen. Die letzten Tage ihres Urlaubs wollen sie dennoch an der Türkischen Riviera verbringen – wenn auch unter ganz anderen Bedingungen als geplant.