Tödlicher Unfall im Urlaub in der Türkei! Am Montag (26. Juni) wollte sich ein Mann mit seiner Familie im Hotelpool im Urlaubsort Manavgat in Antalya vergnügen. Doch nach dem Rutsch von einer Wasserrutsche ins Becken schwebte er in Lebensgefahr.

Trotz der Unterstützung der Ersthelfer und der Ärzte im Krankenhaus konnten diese sein Leben nicht retten. Der Urlauber starb schließlich im Krankenbett.

Urlaub in der Türkei: Tod auf der Wasserrutsche

In einem 5-Sterne Hotel in Manavgat ist ein Gast nach einem Unfall zu Tode gekommen, wie unter anderem der „Mirror“ berichtete. Der 65-Jährige wollte eigentlich nur ein wenig Badespaß genießen mit der Wasserrutsche am Pool, doch war der Spaß schnell vorbei.

Auch interessant: Urlaub in der Türkei: Familie lässt Hund zu Hause – dann ist er tot

Mit dem Kopf voran sauste er die Wasserrutsche hinab und knallte am Ende mit dem Kopf auf den Betonboden des Pools. Er war sofort bewusstlos. Zunächst bemerkte niemand den Verletzen im Wasser treiben. Wie eine Aufnahme der Überwachungskamera zeigte, dauerte es etwa eine Minute, bis zwei Badegästen auf den 65-Jährigen aufmerksam wurden.

Mann stirbt im Krankenhaus

Die beiden und ein weiterer Helfer – mutmaßlich ein Rettungsschwimmer – versuchten dem Mann zu helfen. Sie hievten ihn aus dem Wasser und versuchten ihn wiederzubeleben. Es reichte, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Dort bangten die Ärzte mehrere Tage um sein Leben – doch leider vergebens.

Mehr News:

Nach etwa einer Woche starb der 65-Jährige in einer Klinik. Nun soll seine Leiche untersucht werden, um die genauen Umstände seines Todes zu erläutern. Gleichzeitig laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Denn wie lokale Medien berichten, habe der Bademeister den Mann davor gewarnt, mit dem Kopf zuerst zu rutschen. Ob er sich trotz besseren Wissens darüber hinwegsetzte?