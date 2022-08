Urlaub in der Türkei: Haare im Essen, mangelnde Hygiene – Reisende erwischen Ekel-Hotel

Was diese Familie in ihrem Türkei-Urlaub erlebte, ist einfach nur widerwärtig...

Ein Ehepaar und ihr zweijähriges Kind wollten diesen Sommer einen entspannten Urlaub in der Türkei genießen. Kostenpunkt: rund 2.400 Euro. Doch bei der Ankunft im Hotel fielen sie beinahe vom Glauben ab.

Urlaub in der Türkei: Familie checkt in Ekel-Hotel ein

In einer Facebook-Gruppe, in der sich Türkei-Urlauber über ihre Erfahrungen austauschen, schilderte die Mutter ihre unschönen Erlebnisse. Nachdem bereits ihr Flug in die Türkei drei Stunden Verspätung hatte, wollten sie und ihre Familie einfach nur noch in ihrem Hotel, dem Seher Sun Beach in Antalya, entspannen – doch daraus wurde nichts.

Auf Facebook teilte die Urlauberin Fotos des Hotel-Essens. Foto: Privat

„Unser Hotel ist für uns eine reine Katastrophe“, schreibt die Urlauberin auf Facebook. „Ich fliege jedes Jahr in die Türkei aber sowas habe ich noch nie erlebt.“ Dabei zählt sie eine lange Mängelliste auf: Mangelnde Hygiene, Haare im Essen, aus der Wand hängende Steckdosen, ein „kaputtes Zimmer“ oder eine Klimaanlage direkt über dem Bett, die das Schlafen unmöglich mache.

Urlaub in der Türkei: Vorwürfe gegen Reiseleiter

Schwere Vorwürfe erhebt die Frau auch gegen den Reiseleiter, den sie um einen Hotelwechsel gebeten habe. „Dieser war total ignorant und sagte, wir könnten ja für Mehrkosten das Hotel wechseln“, heißt es in ihrem Facebook-Beitrag. „Ebenfalls wären wir selber schuld, dass wir die Reise online gebucht hätten. Da müsste man mit sowas rechnen.“

Urlaub in der Türkei: Familie muss Hotel wechseln

Im Gespräch mit unserer Redaktion schilderte die Urlauberin, wie es für sie und ihre Familie weiterging: „Wir haben vorgestern das Hotel gewechselt – natürlich mit einem Mehrkostenaufwand (160 Euro, Anm. d. Red.). Dies ist leider auch kein Jackpot aber etwas erträglicher.“

Mit einer Rückerstattung rechnet sie nicht – und zu allem Überfluss liegen ihr Mann und ihr kleiner Sohn nun auch noch mit Magen-Darm-Beschwerden flach. „Es ist ein einziger Alptraum. Am liebsten würden wir abreisen“, klagt sie.

Urlaub in der Türkei: Hitzige Diskussion

In den rund 200 Kommentaren unter ihrem Beitrag entfacht der Bericht der Frau eine hitzige Diskussion. Während einige User versuchen, der Urlauberin Tipps und Ratschläge zu geben, äußern andere eher Unverständnis – und werfen der Frau etwa vor, dass sie nicht bereits bei dem „verdächtig günstigen“ Preis von 2.400 Euro ins Grübeln gekommen ist. (at)