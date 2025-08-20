Nicht nur für die Türkei! Auswärtiges Amt wendet sich jetzt auch an DIESE Urlauber

Immer wieder warnt das Auswärtige Amt Urlauber, bevor sie ihren Trip in bestimmte Länder antreten. Dabei muss allerdings zwischen akuten Reise- und Sicherheitswarnungen und generellen Reise- und Sicherheitshinweisen unterschieden werden.

So bekommen Deutsche in der Regel bei der Einreise in die Türkei mit Hinblick auf die nötigen Dokumente keine Probleme. Auch sei die aktuelle Reiselage entspannt und nicht etwa wie in anderen Ländern von Unruhen geprägt. Doch an manch einem anderen Urlaubsort sieht die Lage derzeit ganz anders aus.

Aktuelle Warnungen erreichen Urlauber

Denn wer auf der Seite des Auswärtigem Amtes nach aktuellen Reise- und Sicherheitswarnungen sucht, wird direkt bei gleich fünf aktuellen Hinweisen fündig. Darunter fallen die Urlaubsländer Peru, Singapur, Chile, Georgien und Serbien.

Der Reise- und Sicherheitshinweis für Serbien-Urlauber ist seit Montag (18. August) laut Amt unverändert gültig.

Der Reise- und Sicherheitshinweis für Serbien-Urlauber ist seit Montag (18. August) laut Amt unverändert gültig. Letzte Änderungen wurden an dem Abschnitt zur innenpolitischen Lage vorgenommen, die derzeit landesweit von spontanen Demonstrationen und politischen Protestaktionen geprägt ist. Wie zuletzt auch die „Tagesschau“ berichtete, geht Serbiens Präsident Aleksandar Vucic derzeit hart gegen Regierungskritiker vor. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll er vermummte Schläger auf Demonstranten losgelassen haben. Seitdem soll die Gewalt auf Serbiens Straßen eskaliert sein und einen ungeahnten Höhepunkt erreicht haben. Deshalb sei deutschen Touristen gut daran geraten, hier Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden sowie sich besonders von der Grenzregion Kosovo fernzuhalten, wo die Lage am prekärsten ist.

Auch für Chile wurden die Reise- und Sicherheitswarnungen am Montag aktualisiert. Zwar gilt das Land in Südamerika als eines der sichersten auf dem gesamten Kontinent. „Dennoch ist Chile ein Land mit großen politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich großen Gegensätzen“, warnt das Auswärtige Amt deutsche Urlauber. Die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung könne so in öffentlichen Protesten gipfeln, so wie dem „Estallido Social“ 2019, bei dem es zu gewalttätigen Massenprotesten kam. Deutsche sollte hier nicht nur Demos und Menschenansammlungen sondern insbesondere auch die Fernstraßen in der 9. und 8. Region sowie die Umgebung bei Dunkelheit meiden.

Appelle für Urlauber in Georgien, Singapur und Peru

Georgien ist laut aktueller Sicherheitswarnung von Dienstag (19. August) ebenfalls von regelmäßigen Protestaktionen geprägt, die in Gewalt gipfeln können. Neben dem Meiden von Demonstration und größeren Menschengruppen sei Reisenden auch gut daran geraten, ihre Ausflüge auf die Nähe des Parlaments zu beschränken. „Berücksichtigen Sie dies möglichst bereits bei der Wahl Ihrer Unterkunft“, so das Amt. „Von Reisen nach Abchasien, Südossetien und in die unmittelbare Nähe der Konfliktregionen wird dringend abgeraten“, heißt es weiter. Insbesondere bei der Einreise mit dem Pkw gibt es Aktualisierungen zu beachten. Mehr dazu hier >>> unter dem Reiter „Einreise mit dem Pkw“.

Singapur dagegen ist sich seiner „allgemeinen terroristischen Bedrohung“ bewusst. Anzeichen für konkrete Bedrohungen gebe es aber derzeit nicht, die Lage im Land sei stabil. Vor Reiseantritt sollten sich Urlauber allerdings mit den rechtlichen Besonderheiten bei der Einreise sowie dem Impfschutz beschäftigen, denn hier hat es am Dienstag letzte Änderungen auf der Website des Auswärtigen Amtes gegeben. Generell sind die generellen Verbote in Singapur auch für deutsche Touris zu beachten. Außerdem weist das Amt explizit darauf hin, dass sie im Vorfeld keine Pflichtimpfungen durchführen müssen.

Auch die Reise- und Sicherheitshinweise für Peru sind mit Stand von Dienstag, 19. August, aktuell. In Peru gilt in vielen Regionen der Notstand. Für touristische Reisen habe das generell keine Auswirkungen. Aber auch hier sollten sich Reisende von großen Menschenansammlungen und Demos fernhalten, sich im Hotel im Zweifelsfall über die aktuelle Lage beraten lassen und etwa den Flughafen nur betreten, wenn sie über ein gültiges Flugticket verfügen und einen bestätigten Flug haben.

Weitere Hinweise zu den aktuellen Lagen in Urlaubsländern sind verfügbar.