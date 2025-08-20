Deutsche Botschaft mit Appell an Urlauber – „Nicht nur in der Türkei wichtig“

Hotel gebucht? An- und Abreise geregelt? Wer sich auf seinen Urlaub im Ausland vorbereitet, sollte nicht nur die grundsätzlichen Rahmenbedingungen bedenken. Denn eines, was Touristen gerne vorab vergessen, kann ihnen während der Reise schnell auf die Füße fallen.

Nicht ohne Grund appellierte die Deutsche Botschaft zuletzt an Urlauber, die in die Türkei reisen wollen. Denn wer in der Fremde Opfer eines medizinischen Notfalls wird, der hat schnell schlechte Karten, wenn er sich im Vorfeld keine Gedanken um eine Auslandskrankenversicherung gemacht hat.

Nicht nur für Türkei-Urlaub ist Versicherung unerlässlich

„Mit einer gültigen Anspruchsbescheinigung aus Ihrem Heimatland können Sie in Notfällen kostenlos medizinische Hilfe in Einrichtungen erhalten“, wendete sich die Deutsche Botschaft in der Türkei zuletzt explizit an Reisende. Was sie darüber hinaus unbedingt vor Reiseantritt beachten sollten, damit sie im Notfall nicht aufgeschmissen sind, liest du hier >>>.

Auf den Artikel dieser Redaktion folgten bei MSN zahlreiche Reaktionen. In der Kommentarspalte entstand eine rege Diskussion rund um das Thema „Auslandskrankenversicherung“. So ist manch einer entsetzt darüber, dass ein Abschluss solch einer Versicherung nicht für jeden zum Urlaubs-Einmaleins gehört, wie dieser Leser: „Ist eine Auslandskrankenversicherung nicht das Mindeste, was jeder Urlauber, egal wohin er reist, abschließen sollte…?“

Deutsche machen im Ausland schlechte Erfahrungen

Der nächste sträubt sich dagegen: „Man will in den Urlaub fahren und keine Bürokratie dazu.“ Eine andere erfahrene Urlauberin kann sich dagegen dem Botschafts-Appell nur anschließen: „Eine Auslandskrankenversicherung wäre nicht nur in der Türkei wichtig, sondern in allen Ländern wo man hinreisen möchte. (…) Ich habe es selber in Kambodscha erlebt, das es sehr gut war, diese Versicherung zu haben.“

So manch einer machte allerdings im Ausland bereits schlechte Erfahrungen – und das trotz abgeschlossener Versicherung: „Das hatte ich „Alles‘! Trotzdem wurde ich in dem Krankenhaus, wenn man diesen Stall so nennen will, abgezockt; ohne ‚Bares auf die Kralle‘ ging da gar nichts!!!“, offenbarte ein Mann. Urlauber sollten sich im Vorfeld also besser gut über ihre Rechte und die jeweiligen Bestimmungen im Reiseland informieren – damit ihnen am Ende nicht Gleiches widerfährt!